La psychiatrie est "la cinquième roue du carrosse" - Priscille Gérardin, professeure de psychiatrie à Rouen

Les syndicats dénoncent une situation alarmante. Quatre syndicats de la psychiatrie publique appellent à un rassemblement devant le ministère de la Santé à Paris ce mardi à partir de 11h, pour dénoncer le manque de moyens, le manque de personnel, les suppressions de lits. C'est la deuxième journée d'action en moins de six mois. Priscille Gérardin, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Rouen et à l'hôpital du Rouvray, était l'invitée de France Bleu Normandie.

Quelles sont pour vous, pour vos collègues, les conditions de travail chaque jour ? Comment se traduisent ces manques de moyens ?

Il nous manque énormément de médecins psychiatres d'une part, et puis d'autre part aussi tous les autres professionnels, qui sont indispensables dans notre spécialité où on travaille en pluriprofessionnels, qui sont les rééducateurs, les psychologues. Maintenant aussi, on a de plus en plus de mal à recruter des assistantes sociales et donc on voit bien que le système est extrêmement sous tension pour faire face en même temps à une augmentation d'année en année, et en particulier avec la crise covid, du nombre de patients qui s'adressent à nous et qui ont besoin de soins.

C'est pire depuis l'épidémie de covid-19 ?

Très clairement, ça s'est très clairement aggravé, avec une augmentation pour nous en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de nombreux passages à l'acte suicidaire, de troubles des conduites alimentaires. On voit aussi plus globalement beaucoup plus de situations de violence avec des conséquences psychiques et physiques importantes pour les patients. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est en même temps a été pensé comme une crise, et maintenant on voit que ça s'installe dans la durée, parce que les crises finalement sont multiples : les crises climatiques, la guerre aux portes de l'Europe. Et on voit que cette tension dans notre société, ces inquiétudes, ont un impact majeur sur la santé mentale, et en particulier des adolescents et des étudiants.

Vous avez le sentiment de parfois mal prendre en charge vos jeunes patients ?

Justement, ça fait partie aussi de l'épuisement psychique aussi des des soignants qui sont là, qui se sont beaucoup mobilisés et qui essaient de continuer à se mobiliser. Mais quand vous êtes face à une forme de tri, vous voyez qu'on est sans arrêt dans l'obligation face aux listes d'attente, face aux demandes multiples, à faire des formes de tri, et donc à laisser sur le côté ou à faire attendre de manière indue, des enfants, des adolescents, des adultes aussi, qui ont besoin de soins. Alors qu'on sait, et en particulier dans la période de développement, que le développement va très vite, que des interventions précoces ont des effets importants, et que plus on laisse s'installer les pathologies, plus le risque de chronicité et de conséquences en termes de mortalité et de morbidité sont importantes pour nos patients.

Vous parlez de tri, c'est-à-dire qu'un jeune patient avec une bronchiolite par exemple sera prioritaire pour une prise en charge avec des soignants plutôt qu'un jeune patient en psychiatrie ?

En tout cas, il y aura une discussion et il y aura de toute façon un risque pris, que ce soit du côté de le nourrisson ou du côté de cet adolescent suicidaire. S'il n'y a qu'un lit de disponible, eh bien forcément, il y a un risque de choix qui peut se faire au dépend de l'un ou de l'autre. Et donc c'est insupportable aussi bien pour les collègues pédiatres qui sont très en tension comme l'ensemble de l'hôpital public, au delà de la psychiatrie. L'ensemble de l'hôpital public, et les urgences en particulier, sont extrêmement sous tension. Et ni les uns ni les autres n'avons à faire de tri de patients

La psychiatrie, c'est le parent pauvre du système de santé français ? C'est pire depuis le covid 19, mais cela a toujours été le cas selon vous ?

La psychiatrie, la santé mentale, en règle générale d'ailleurs un peu partout dans le monde malheureusement, est souvent effectivement la cinquième roue du carrosse, particulièrement en France. A l'heure actuelle, avec ce que je rappelais de ces crises qui se succèdent et donc de l'augmentation des besoins en santé mentale, la psychiatrie qui a été déjà délaissée, même s'il y a eu des efforts ponctuels qui ont pu être faits, effectivement vit de plein fouet ce délaissement et plus globalement l'hôpital public. Parce que derrière ça, c'est aussi des choix de société, qu'est ce qu'on veut de le faire de l'hôpital public et quels moyens on y met.

C'est-à-dire que les étudiants en médecine s'orientent de moins en moins en psychiatrie ?

Heureusement, nous avons encore des jeunes qui s'orientent et qui s'investissent et qui sont remarquables d'ailleurs. Mais effectivement, on a besoin de bien plus. Et il y a effectivement une attractivité en berne alors que, paradoxalement, la santé mentale est un enjeu de société. C'est la première cause mondiale du handicap depuis les années 2020. Et donc, en réalité, il y a vraiment un inversement proportionnel entre les moyens qu'on met en psychiatrie et les besoins de la population. Il faut absolument rééquilibrer les choses dans un investissement du côté de la psychiatrie, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans des campagnes de déstigmatisation. Parce que nos patients souffrent non seulement des délais d'accès dans nos consultations ou dans les lieux d'urgence, mais aussi d'un délais qu'ils s'imposent eux mêmes au regard de la façon dont c'est porté dans nos sociétés. Il faut déstigmatiser. On doit prendre soin de sa santé mentale comme de sa santé physique.