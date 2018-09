Riols, France

Les attaques de la pyrale du buis prennent une ampleur sans précédent dans le Parc régional du Haut-Languedoc. Sa propagation cet été, inquiète certains élus dans le département de l’Hérault. À Riols par exemple, commune de 700 habitants, pas bien loin de Saint-Pons-de-Thomières, les forêts de buis ont été dévorées sur le versant méditerranéen.

La pyrale du buis, est un papillon asiatique introduite accidentellement en Europe au début des années 2000 suite à l'importation de buis d'Extrême-Orient. La pyrale, résistante à l’altitude et au froid, se développe assez vite avec trois reproductions de chenilles par an.

Ce redoutable nuisible, se nourrit des feuilles du buis avant de se transformer en papillon

Les premières pyrales sont apparues en Occitanie en 2014. Depuis, sa prolifération est grandissante et visible sur les massifs. Un papillon peut pondre jusqu’à 200 œufs.Pour la mairie de Riols, c’est une catastrophe écologique.

Il y a urgence dit le premier adjoint qui alerte les autorités. De nombreux hameaux de la commune sont entourés de buis asséchés. Il y a un risque élevé d’incendie. La situation est inquiétante déplore Robert GROS.

La mairie de Riols craint pour la sécurité des habitants dans certains hameaux. Robert Gros, le 1er adjoint. Copier

Le village de Riols, 5.000 hectares, est entouré de buis, surtout sur le versant méditerranéen. Ils ont tous été mangés.

France a perdu la moitié de ses arbustes dans son jardin. Cette habitante de Prémian, une commune voisine n’a jamais vu cela. Elle a pourtant traité ces arbustes. Des buis centenaires, de plus de six mètres de hauteur ont tous été mangés. "En juillet, il y avait des millions de chenilles dans mon jardin. Aujourd’hui, c’est autant de papillons".

France nous amène dans son jardin dévoré par les pyrales Copier

Julie Bertrou, chargée de mission biodiversité, au Parc Régional du Haut Languedoc est rassurante. Pour elle, ce n’est pas une catastrophe écologique. "Il y a bien un impact sur l’écosystème des forêt mais la prédation naturelle sera efficace contre les pyrales".

On peut s’inquiéter s’il n’y a pas une disparition naturelle explique Julie Bertrou, chargée au Parc du Haut Languedoc Copier

Un fléau difficile à endiguer par l'homme

Il existe bien un traitement efficace pour les particuliers désirant protéger leurs végétaux, mais c’est impossible aujourd’hui d’envisager un traitement à grande échelle. Trop coûteux. Une pulvérisation demande trop de main-œuvre. L’épandage aérien est interdit, car le produit utilisé pourrait nuire à d’autres chenilles. Les agriculteurs conseillent de couper les buis à 10 cm du sol. Ils repartiront au printemps prochain. C’est quasiment impossible d’y penser en pleine nature.

Envisager un arrachage est impensable dixit le premier adjoint à la mairie de Riols.

Les chenilles, non urticantes, ne représentent aucun risque pour l’homme. Pour freiner la propagation de ce papillon nocturne, les autorités conseillent de ne pas transporter de buis lors de déménagements et de traiter au plus tôt ceux qui seraient infestés.

Robert GROS, le premier adjoint de Riols, ne peut que constater l'ampleur des dégâts © Radio France - Stéfane Pocher