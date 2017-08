La pyrale du buis s'attaque au Sud Ardèche

C'est au tour du Sud Ardèche d'être envahi par la pyrale du buis. A Aubignas, les habitants n'ont jamais vu autant de papillons blancs. La pyrale ayant dévoré tous les buis plus au nord, elle va dans le sud pour trouver de la nourriture.

La pyrale du buis s'attaque, cet été, au Sud Ardèche ! "L'enfer", "l'invasion" : les habitants d'Aubignas , à dix kilomètres du Teil, ne cachent pas leur ras le bol. Ils sont envahis, à leur tour, par ces papillons blancs dont les chenilles dévorent les buis.

Un petit village envahi par la pyrale du buis

Les buis de la commune d'Aubignas et autour du village sont dévorés, cet été, par la pyrale du buis. © Radio France - Mélanie Tournadre

Dans le petit village d'Aubignas, qui compte de 500 habitants, "c'est la première fois qu'on voit autant de papillons de la pyrale du buis" explique le maire, Christian Bosquet. "Les gens ne sortent même plus dans le village, ils restent dedans pour manger le soir et même pour fumer une cigarette" explique Cédric qui habite dans au cœur du village d'Aubignas.

"C'est devenu mission impossible de manger dehors le soir, on se retrouve avec des papillons dans les verres et dans les assiettes"

"C'est l'invasion totale, de jour comme de nuit, en vingt ans c'est la première fois que j'en vois autant" confirme Nicolas. Dans les toilettes publiques à l'entrée du village c'est également l'invasion de papillons blancs.

Les toilettes publiques d'Aubignas, en Ardèche, sont envahies par les papillons de la pyrale du buis. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Toutes les nuits le sol et les murs sont recouverts de papillons, je vous raconte pas le coût pour nettoyer, cette pyrale nous gâche un peu les vacances" explique le maire d'Aubignas, Christian Bosquet.

La pyrale va vers le sud à la recherche de buis

Le maire d'Aubignas, Christian Bosquet, est inquiet car il voit les buis de sa communes totalement attaqués par la pyrale. "Notre paysage est en train de changer, on voit bien que les buis sont complètement cramés, dévorés par la pyrale".

Les buis du petit village d'Aubignas, en Ardèche, sont dévorés par la pyrale du buis. © Radio France - Mélanie Tournadre

Si la pyrale du buis débarque, cet été, dans le Sud Ardèche c'est parce qu'elle n'a plus de nourriture au nord. Patrice Monier travaille à la FREDON Rhône-Alpes, la Fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles. Il explique : "la pyrale du buis a démarré au nord de l'Ardèche et cette année elle descend en suivant le vent du nord, à la recherche de nourriture car elle a dévoré tous les buis au nord".

"On dirait que les papillons attaquent les figues qui se dessèchent" raconte le maire d'Aubignas devant un figuier qui se porte mal.

"Les habitants ne doivent pas s'inquiéter, les papillons de la pyrale du buis se posent sur les fruits des arbres mais ils ne les détériorent pas. Ils sont trop petits et ne mangent pas assez pour détruire les fruits" assure Patrice Monier. "Je pense que les figues attaquées à Aubignas le sont par des frelons européens".