La qualité de l'eau potable "médiocre" dans la partie nord de la Mayenne selon UFC-Que Choisir

98% des Français ont de l'eau du robinet conforme, c'est mieux d'après les résultats publiés ce mardi 20 avril par l'association UFC-Que choisir. Malgré tout, cela veut dire que près d'un million de personnes n'en ont pas, elles sont principalement en zones rurales. Et sur la carte d'UFC-Que Choisir, on voit en effet beaucoup de orange en Mayenne, là où l'eau est donc de qualité médiocre. Et la première cause de non-conformité en France comme chez nous, ce sont les pesticides.

La qualité de l'eau en Mayenne cartographiée par UFC-Que Choisir. - Capture écran - site internet UFC-Que Choisir

On retrouve des pesticides avec des noms un peu barbares, comme l'atrazine, un herbicide interdit depuis le début des années 2000 en France, du métolachlore ou encore de l'AMPA, c'est du glyphosate dégradé.

Entre 25 et 50% de fréquence de dépassement du seuil de conformité

Chez nous, le seuil de conformité pour ces pesticides, 0,5 mg/L, a été dépassé jusqu'à une fois sur deux, au cours de deux ans d'analyses. C'est le cas surtout dans la partie nord du département : à Vautorte, Larchamp à l'ouest, Vimarcé, Le Ham pour l'est, et aussi autour de la ville de Mayenne à Moulay ou Saint Baudelle.

Vous pouvez boire cette eau sans danger

Dans ce dernier secteur justement, le syndicat d'Alimentation en Eau Potable, ne souhaite pas commenter ces chiffres mais on nous précise que ce n'est pas du tout dangereux. L'association UFC-Que Choisir confirme, l'eau peut être bue. Mais elle veut alerter. Les autorités doivent faire baisser ces taux de pesticides. La première étape pour l'association, ce serait déjà d'interdire ceux qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens.

UFC-Que Choisir pointe aussi du doigt la méthode des analyses officielles de certains territoires. On en connaît 750 molécules de pesticides et pourtant, en Mayenne, les autorités n'en recherchent que 125 dans l'eau. C'est très inférieur à la moyenne française.