Le quartier de la Monnaie à Pau va se refaire une beauté

Le quartier de la Monnaie à Pau va changer de visage dans les prochaines années. Ce chantier arrive dans un contexte de réaménagement des espaces publics voulu par la ville depuis quelques années. Le projet de la Monnaie promet de réaménager les espaces de circulation et d'améliorer l'esthétisme de cette entrée de la ville.

Modélisation des futurs espaces publics du quartier de la Monnaie. - Signes Paysages

L'un des objectifs de ce projet titanesque est de fluidifier la circulation en créant des espaces pour tous, automobilistes, cyclistes et piétons. La chaussée sera divisée en trois parties afin que chacun prenne plaisir à traverser le quartier en toute sécurité. La ville prévoit également de rendre plus fluide les déplacements avec la création d'un rond-point qui remplacera les feux tricolores au niveau de la rue Marca.

Modélisation du futur rond-point entre la place de la Monnaie et la rue Marca. - Signes Paysages

Revaloriser le patrimoine culturel

François Bayrou, le maire de Pau, met en avant l'un des objectifs forts du projet : mettre en lumière le patrimoine culturel du quartier et de ses alentours. "Pour l'instant, quand vous passez en voiture sur le pont du 14 juillet, vous avez des murs autour, et vous ne voyez ni le Gave, ni cette merveille qu'est le château". Pour palier à cela et rendre le quartier plus agréable, l'espace sera plus aéré, un jardin d'inspiration médiévale sera créé et des canaux du Gave seront mis en valeur. Le maire souhaite "faire apparaître tous les joyaux de la cité".

François Bayrou, le maire de Pau, veut mettre en valeur le patrimoine culturel du quartier de la Monnaie. Copier

Modélisation du futur jardin d'inspiration médiévale au niveau de la place de la Monnaie. - Signes Paysages

Un chantier sur le point de démarrer

Les travaux de réaménagement du quartier devrait débuter dans les prochaines semaines et s'étendre jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2023. La municipalité l'assure, ces travaux n'engendreront pas de fermeture des rues et du pont.

Le chantier sera divisé en trois phases :

Phase 1 : Pour la place de la Monnaie, la rue et la placette Marca et le pont du 14 juillet ;

: Pour la place de la Monnaie, la rue et la placette Marca et le pont du 14 juillet ; Phase 2 : Pour l'avenue Jean Biray et le triangle Biray ;

Pour l'avenue Jean Biray et le triangle Biray ; Phase 3 : Pour la rue des Ponts et la place Mulot.

Le coût du projet est estimé à 5,3 millions d'euros.

La vidéo du projet est à retrouver ici.