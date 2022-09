La réaction de Jean Leonetti aux propositions d'Emmanuel Macron sur la fin de vie

"Toute loi qui va à l'encontre de la vie humaine, pose un problème fondamentale et existentiel, elle porte même un problème de culture et de civilisation". Ces mots sont ceux de Jean Leonetti, maire d'Antibes, à l'initiative de la loi qui porte son nom en 2005, révisée en 2016 sur la fin de vie. Pour lui, les récentes propositions du Président de la République, faites à l'occasion de la Convention citoyenne sur la fin de vie, "vont ailleurs". Pour Jean Leonetti, la question n'est plus sur les soins palliatifs qui peuvent aider à mourir mais carrément sur faut-il donner ou non la mort quand une personne la réclame ? "C'est aller ailleurs" explique donc l'ancien député azuréen. "Il y a 2% de gens en Belgique qui demandent de mourir, 98% qui demandent de mourir sans souffrance. C'est donc là l'essentiel et actuellement, il y a 20 départements où il n'y a pas de service palliatif, ni de culture des soins palliatifs. Ce n'est pas normal", conclue-t-il.