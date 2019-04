La réalité virtuelle pour sensibiliser les jeunes aux accidents ferroviaires dans l'Hérault

Hérault, France

L'année dernière en France 41 personnes sont mortes sur les voies ferrées et plus de 60 blessées dont 6 en Occitanie. Ces accidents sont parfois des suicides, mais pas seulement, ils y a aussi des personnes qui se trouvent là où elles ne devraient pas être : elles recherchent un raccourci, jouent à se faire peur en descendant sur les voies ferrées pour remonter juste avant l'arrivée du train, il s'agit parfois aussi d'actes de malveillance, ou de personnes qui tentent de fuir. Parfois même, des personnes meurent percutées par un train en voulant faire des selfies sur les voies.

"Un train c'est sur des rails et ça ne peut pas dévier de sa trajectoire contrairement à une voiture et ça met très longtemps à s'arrêter"

Depuis le premier février, la campagne de prévention SNCF réseaux parcourt les lycées de l’Hérault afin de sensibiliser 1500 jeunes aux risques que peuvent représenter les voies ferrées. Une intervention qui doit permettre de changer les comportements. Car "un train lancé à 100 km/h met 1 km avant de pouvoir s'arrêter et impossible de faire un écart" rappelle Pierre Boutier, directeur régional de SNCF réseaux. "Il y a le risque d'électrocution avec la caténaire, le risque d'être renversé par un train, le risque d'effet de soupe, d'être aspiré quand on est trop près du train. Parfois quand on est jeune on veut se défier, faire des choses interdites sans avoir conscience du risque. Une voiture ça freine, en voiture on peut donner un coup de volant, un train c'est sur des rails, sur une trajectoire et ça ne peut pas en dévier, et en plus ça met beaucoup de temps à s'arrêter".

Le directeur régional SNCF réseaux, Pierre Boutier

Ne devenez pas le cauchemar d'un autre

Les lycéens sont invités à visionner un petit film de deux minutes 20 projeté en réalité virtuelle, avec un casque sur les yeux, ils revivent l'histoire de Philippe, conducteur de trains, qui a mortellement percuté un jeune homme un soir à 2h38 du matin. Toutes les nuits, Philippe refait le même cauchemar : celui dans lequel il percute, sans cesse cet adolescent, aux chaussures rouges qui s'était introduit sur les voies ferrées avec deux amis.

Les images sont percutantes. On s'y croirait presque. Certains en sortent même un peu perturbés comme Léa et Manon, lycéennes au lycée Joffre : "C'était très réaliste, c'est surprenant et ça fait peur à des moments. On a l'impression que c'est nous qui allons mourir, ça donne encore moins envie de s'approcher d'un train, d'une gare ou en tout cas des rails. C'est traumatisant. Je n'avais jamais fait de réalité virtuelle donc ça met vraiment dans le film. C'est tellement réaliste que l'on se rend mieux compte des dangers que peuvent représenter les lignes ferroviaires."

Pendant ce temps, les autres lycéens sont dans une salle où plusieurs salariés de la SNCF expliquent les dangers liés aux voies ferrées et à la circulation des trains. Une campagne choc pour limiter tous les comportements dangereux chez les jeunes.