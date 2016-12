La réception de la TNT brouillée dans la Manche

C'est un phénomène assez récurrent : dans le Cotentin, le temps froid perturbe la réception de la télévision. C'est le cas notamment dans le Val de Saire ou encore dans l'agglomération cherbourgeoise.

C'est à chaque fois ou presque la même chose. Quand il fait trop chaud l'été, et quand les températures deviennent glaciales en hiver, les ondes qui transmettent la TNT sont perturbées. Sur son site internet, l'Agence Nationale des Fréquences informe que des perturbations existent en ce moment dans tout le grand Ouest. Ce sont les téléspectateurs recevant la TNT par l'antenne râteau qui sont susceptibles d'être touchés par ces désagréments. Ce sont des phénomènes dits de "propagation particulière", dûs à des conditions météorologiques exceptionnelles.

Différents phénomènes visibles sur l'écran

Le froid s'est abattu sur la Manche depuis quelques jours et joue des tours à votre téléviseur. Pour pallier ces interférences, ce sont des émetteurs plus lointains qui sont sollicités. Ils viennent donc brouiller la réception des émetteurs habituels. Les téléspectateurs peuvent donc rencontrer différents problèmes de réception : pixellisation de l’écran, saute d’images, voire des écrans noirs à différentes heures de la journée et sur n’importe quelle chaîne.

Ne pas chercher à régler son poste

Du côté d'Equeurdreville dans l'agglomération cherbourgeoise, certains téléspectateurs ne reçoivent ni France 2, ni France 3 et seulement un tiers de leurs chaînes TNT. Comme le problème est lié à des phénomènes météorologiques, l'Agence Nationale des Fréquences informe que les anomalies de réception sont ponctuelles. Il est recommandé d’éviter de faire des recherches de chaînes ou de modifier son installation de réception, mais simplement, de faire preuve de patience. Pour toute précision, vous pouvez contacter le 09 70 818 818.