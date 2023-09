La récolte des pommes lancée dans le Calvados !

Les premières pommes récoltées depuis le début de semaine s'entassent sur l'exploitation de Christophe Boissel. Installé au cœur du Pays d'Auge, à Saint André d'Hébertot, il possède 13 hectares de vergers dont il a depuis le 20 septembre commencé à récolté les fruits. Un début de saison ni trop en retard, ni trop en avance contrairement à l'an passé. Cette saison, les pommiers sont dans les temps et devraient être généreux.

ⓘ Publicité

Au cœur du Pays d'Auge dans le Calvados, Christophe Boissel produit une soixantaine de variétés de pommes différentes © Radio France - Elodie Touchais

Des bons rendements et des pommes plus grosses

Sur cette première semaine, Christophe Boissel a ramassé une dizaine de tonnes de pommes. Beaucoup étaient déjà au sol, très vite mûres constate le producteur qui a commencé "par petits bouts, pour chauffer l'homme aussi!". Une mise en jambe pour Christophe Boissel qui récolte tout seul avec sa ramasseuse. Le choix du mécanique, il l'a fait il y a plusieurs années car dit-il "trouver des cueilleurs c'est compliqué et la machine est aussi plus économique".

Pour récolter ses 13ha de vergers, Christophe Boissel a fait le choix de la ramasseuse pour palier au manque de cueilleurs © Radio France - Elodie Touchais

Cette saison, le rendement devrait être bon. Les pommes sont aussi plus grosses, plus généreuses "pour le jus mais pas forcément pour la concentration en goût, ça risque de manquer en sucre et en arôme" redoute le producteur qui a commencé à trier et presser ses premiers fruits. Le mout sera laissé en fermentation plusieurs jours, celui-ci donnera alors du jus qui une fois distillé permettra d'obtenir du cidre, voir ensuite du calvados. Même si les pommes ne sont pas exceptionnelles cette année, "nous allons quand même réussir à faire des bons produits quand même"!

Une fois ramassée, les pommes sont lavées, triées, pressées. Le mout laissé en fermentation produira alors du jus. © Radio France - Elodie Touchais

Sept à huit variétés de pommes mélangées

Christophe Boissel produit une soixantaine de pommes différentes. Des variétés rustiques : plus résistantes aux maladies, qui ne nécessitent pas d'intrants et qu'il va mélanger en fonction de ses attentes. Tout en devant chaque année composer avec la qualité des pommes. Et c'est toujours une surprise ! Certes, cela fait le charme du métier mais c'est parfois "un peu frustrant, tous les ans on réapprend notre métier parce que chaque millésime est différent et se travaille donc aussi différemment".

Chaque année, Christophe Boissel transforme en moyenne 200 tonnes de pommes. © Radio France - Elodie Touchais

Chaque année, Christophe Boissel transforme 200 tonnes de pommes pour 70% de rendement en jus. Ce sont près de 40 000 bouteilles de jus de pomme et autant de cidre qui sont produites. Un tiers est vendu sur l'exploitation, le reste dans les épiceries fines ou chez les restaurateurs de la région.