Le Mans, France

A quelques heures du début du tournage, il y a encore des menuisiers, des électriciens, et des peintres qui finissent les décors. Aucun d'entre eux n'a le droit de parler à la presse. Ils ont tous signé une clause de confidentialité avec la production. Même chose pour la plupart des riverains qui ont loué une partie de leur maison ou appartement. Le tournage d'un film américain débute ce jeudi. Matt Damon et Christian Bale sont les têtes d'affiches.

La place de la cathédrale a remonté le temps. Décors des années 60 sous fond de course automobile. Retour en images ci-dessous.

D'habitude, c'est un coiffeur mais pour les besoins du film, ce sera une boulangerie © Radio France - Christelle Caillot

La vitrine d'une boutique de vêtement pour femme reconstitué © Radio France - Christelle Caillot

Une partie du quartier de la cathédrale est bouclé et sécurisé depuis ce mercredi; impossible de passer à pied oou en voiture © Radio France - Christelle Caillot

La vitrine d'un hôtel reconstitué près de la cathédrale © Radio France - Christelle Caillot

Derniers préparatifs avant le début du tournage ce jeudi © Radio France - Christelle Caillot

Matt Damon et Christian Bale sont les têtes d'affiche du film mais pour le moment ils sont invisibles en Sarthe et on ne sait pas s'ils seront au Mans pour le tournage de ce jeudi. Au départ, il devait y avoir une scène à La Chartre-sur-Le-Loir mais c'est finalement Le Mans qui a été retenu par la production.

La circulation à pied, en voiture et le stationnement dans le quartier seront de nouveau autorisés ce vendredi matin dans le quartier de la cathédrale pour le marché.

