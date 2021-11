La reconversion professionnelle de Sébastien en pleine crise du Covid-19

Pour beaucoup, la pandémie de Covid-19 a été l'occasion de renverser la table, de tourner la page pour en ouvrir une nouvelle. C'est le cas de Sébastien Quet. Cet habitant de La Peyrade a décidé de tout plaquer en juillet 2020, quelques mois après le premier confinement. Il tenait un "food truck" autour du bassin de Thau depuis sept ans. Il s'occupait également de mariages dans le Gard. À 39 ans, il est aujourd'hui commercial en bureautique.

La décision trottait dans la tête de ce père de famille depuis plusieurs mois. "Je mettais du temps à trancher et la crise m'a aidé à faire un choix", lance Sébastien. Au sortir du premier confinement en mai 2020, ce chef d'entreprise a vu les commandes de son "food truck" diminuer drastiquement. "Je ne me suis jamais imaginé retourner dans le privé", raconte Sébastien. Même s'il avait déjà une formation de commercial, il a trouvé un emploi très vite.

En trois semaines j'ai trouvé du travail - Sébastien

Plus d'un an après sa reconversion, il ne regrette absolument pas son choix. "Je passe plus de temps avec ma petite fille surtout le week-end. En plus changer de métier m'a aidé pour acheter une maison", détaille le nouveau commercial en bureautique. Mais les fourneaux ne sont jamais bien loins : "je cuisine tous les soirs pour essayer de reproduire les recettes du chef Philippe Etchebest."

Du food truck au poste de commercial, l'histoire de la reconversion professionnelle de Sébastien Copier

Où se renseigner dans l'Hérault ?