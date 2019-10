La rédaction de Charlie Hebdo à la rencontre du public à Strasbourg samedi

Strasbourg, France

Une première depuis l'attentat de 2015. La rédaction de Charlie Hebdo se réunit à Strasbourg samedi 2 novembre 2019 pour une rencontre avec le public. La quasi-totalité de l'équipe est attendue à l'Opéra de Strasbourg. Cette rencontre, à l'initiative de la ville, est organisée en amont du sommet du Forum mondial de la démocratie (du 6 au 8 novembre).

Riss et Coco seront présents

La venue à Strasbourg des journalistes de Charlie Hebdo tombe à pic avec le thème du forum mondial de la démocratie : le rôle de l'information dans la démocratie, en particulier à l'ère d'internet. Une occasion saisie par les membres de la rédaction qui cherchaient également à aller à la rencontre du public.

Dessinateurs et journalistes du journal satirique, parmi lesquels le directeur Riss et la dessinatrice Coco, évoqueront plusieurs sujets autour de trois tables rondes : "Faire un journal d'opinion en 2015, quels défis, quels enjeux ?" ; "Censure et menaces : faire vivre l'esprit critique à l'heure du politiquement correct" et "Bientôt les 50 ans de Charlie Hebdo, pourquoi écrire et dessiner dans Charlie Hebdo aujourd'hui ?" Une séance de dédicaces avec le public strasbourgeois sera organisée à 16h à l'issue de la rencontre.

Le nombre de places de cette rencontre, sous haute sécurité, est limité. Mais il n'y a pas de réservation possible. Les portes de l'Opéra ouvriront à 12h30 samedi.