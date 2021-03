Les organisateurs de la course à pied de relais pour la langue bretonne annoncent ce lundi que l'édition 2021 est maintenue. Elle se déroulera du 21 au 29 mai, à travers toute la Bretagne, en s'adaptant aux règles sanitaires.

La Redadeg, la course pour la langue bretonne, aura bien lieu au mois de mai

La Redadeg, reportée l'an dernier en raison de la crise sanitaire, se courra bien en 2021. Les organisateurs jugent impossible de la différer de nouveau ou de l'annuler. La récolte de fonds qu'elle représente pour la langue bretonne est cruciale pour certaines activités. Le départ sera donné de Carhaix le 21 mai, pour une arrivée prévue le 29 mai à Guingamp, après 2020 kilomètres à travers la Bretagne. Tous les kilomètres sont vendus à des particuliers, associations ou entreprises.

Pas de bâton témoin de main en main

Symbole de cette course, le bâton témoin (bazh test, en breton), qui contient à chaque édition un message pour la langue, ne passera pas de main en main comme d'habitude. Il sera installé, de manière visible, dans le camion de l'organisation qui suit les coureurs tout au long du parcours, pour éviter la transmission du virus. Et à l'arrivée à Guingamp, ce message sera lu et filmé.

En 2018, lors de la précédente Redadeg, 167 000 euros avaient été récoltés pour financer le réseau Diwan et différents projets en lien avec le breton.