La redevance d'enlèvement des ordures ménagères fait débat en Puisaye-Forterre

La redevance d'enlèvement des ordures ménagères secoue la Communauté de communes de Puisaye-Forterre. Certains professionnels dénoncent les tarifs appliqués et souhaitent plus d'exonérations. Ce jeudi 18 novembre, une réunion de la commission déchets doit se tenir et les débats s'annoncent houleux.

La redevance des ordures agite la Communauté de communes de Puisaye-Forterre. Les élus communautaires et la commission déchets se réunissent ce jeudi 18 novembre à Bléneau discuter des tarifs pour 2023 et d'éventuelles exonérations. Les débats promettent d'être agités car plusieurs élus font remonter des inquiétudes et du mécontentement de la part de leurs administrés au sujet des tarifs appliqués.

Les abonnements dans le viseur d'élus

Concrètement, cette année un foyer d'une personne doit s'acquitter d'une redevance annuelle de 195 euros. Le coût passe à 225 euros par an pour un foyer de deux personnes et il s'établit à 273 euros pour un foyer de quatre personnes ou plus. Ces tarifs sont les mêmes qu'il s'agisse d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Pour Pierre, retraité habitant les Hauts-de-Seine, cette distinction est discutable : "Ça nous paraît beaucoup car l'endroit où nous produisons le plus de déchets c'est notre résidence principale, en région parisienne", s'étonne-t-il.

À Saint-Privé, de nombreux habitants interrogent le maire Jean-François Boisard, qui se dit être impuissant face à ces interrogations. "Je ne peux pas expliquer ce qu'ils font comme déchets", résume l'édile.

Certains professionnels mécontents

Pour les professionnels d'autres tarifs sont appliqués. Ils doivent obligatoirement payer une redevance. Le tarif minimum est de 98 euros pour un abonnement à un bac de 60 litres et cela va jusqu'à 418 euros par an pour 660 litres. Un abonnement que certains professionnels en Puisaye-Forterre ne comprennent pas. "Des assistantes maternelles, on leur fait payer une redevance pour leur maison et une redevance parce qu'elles gardent les enfants or les parents paient déjà une redevance pour leurs enfants et quand les enfants vont à l'école, on ne paie pas une redevance quand ils vont aux toilettes", s'agace Jean-François Boisard.

"C'est aberrant"

D'autres professions montent au créneau. "En tant qu'agriculteur on a des déchets comme des bacs d'engrais ou de semences, les huiles de vidange mais on paie déjà des redevances", explique Jean-Claude Renoux, agriculteur retraité à Saint-Privé. Mais il l'assure, dans sa ferme il y a très peu d'ordures ménagères : "C'est du courrier, des journaux agricoles, avant je les brûlais dans ma cheminée, mais maintenant que je dois payer je les jette".

Jean-Claude Renoux, agriculteur à la retraite, plaide pour une exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les agriculteurs © Radio France - Laurine Benjebria

Jean-Claude Renoux réclame ainsi une exonération de la redevance pour les agriculteurs, mais cela est impossible, lui répond Jean-Philippe Saulnier Arrighi, président de la Communauté de communes Puisaye-Forterre. "Ce serait une discrimination", indique-t-il. "À partir du moment où vous exonérer une catégorie de travailleurs, vous devez exonérer toutes les catégories", ajoute Jean-Philippe Saulnier Arrighi. Mais le budget des déchets est fermé, autonome : "Si on retire telle ou telle catégorie, en l'occurrence les travailleurs à domicile, c'est 500.000 euros de pertes pour la collecte qui seront répercutées sur les ménages". Cela représente au minimum chaque année 25 euros de plus par ménage.

Des exonérations sont cela dit possibles notamment pour les associations n'ayant pas de local. Ces situations sont évaluées au cas par cas par les services de la communauté de communes qui se tient disponible pour toute question d'administrés. Un numéro vert et gratuit est mis en place : 0 800 584 762.

La réunion de ce jeudi permettra d'expliquer ce budget fermé et de discuter d'éventuelles exonérations. Mais celles-ci ne pourront s'appliquer qu'à partir de 2023, car les tarifs doivent être votés avant le 15 octobre de l'année précédant leur application.