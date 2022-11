Réforme de l'assurance chômage : des chômeurs "sortiront des chiffres du chômage" mais pas de la "précarité"

Tous les détails de la réforme de l'assurance chômage ont été présentés ce lundi par le ministre du travail Olivier Dussopt. Une réforme critiquée par les syndicats de salariés approuvée par le patronat. Pierre-Edouard Magnan, président national du Mouvement des chômeurs et précaires, habitant de Dieppe, était l'invité de France Bleu Normandie.

Avec la réforme de l'assurance chômage, le montant mensuel de l'allocation ne changera pas, mais la durée d'indemnisation sera réduite de 25%, pour tous les demandeurs d'emploi ouvrant des droits à partir du 1er février 2023. Cette durée d'indemnisation peut-être prolongée si le marché du travail se tend.

Est-ce une bonne réforme pour forcer les demandeurs d'emploi à retrouver du travail plus rapidement ?

C'est une mauvaise réforme puisqu'il n'y a nul besoin de forcer qui que ce soit à travailler. Les seules personnes qu'on force à travailler sont les gens qui font, comme son nom l'indique, du travail forcé, ce qui n'est évidemment pas le cas dans notre pays. C'est une mauvaise réforme et il y a bien une baisse des allocations, 18 fois un, ça fait moins que 24 fois un. Or quand on est indemnisé 18 mois au lieu de 24 mois, on va perdre des droits allocations. Alors à l'unité mensuelle, le montant restera certes le même, mais il n'en demeure pas moins que c'est une baisse de 25 % des allocations et que cette triste réforme qui vise à matraquer les chômeurs C'est avant tout une réforme comptable qui vise à faire sur leur dos des économies qui d'ailleurs ne sont pas nécessaires. Le système d'allocation chômage étant, contrairement à une légende tenace, un système excédentaire.

Selon les chiffres du ministère du Travail, il y a environ 373 000 emplois vacants au troisième trimestre 2022. Pourquoi les demandeurs d'emploi n'acceptent pas ces offres ?

373 000 offres sur 4.500. 000 chômeurs et 10 millions de pauvres, ces chiffres montrent à quel point il n'y a pas de problèmes d'emplois non pourvus. Quand on dit comme ça le matin autour du café 'une offre d'emploi', on pense tout de suite à un CDD à temps plein. Bref, un emploi qui permet d'en vivre. Or, ce n'est pas le cas. Une offre d'emploi, ça ne présume pas du nombre d'heures proposées, ça ne présume pas du salaire proposé. Si vous proposez pendant 4 à 5 mois d'été, 3h pour tailler vos haies une fois par mois, ça s'appelle une offre d'emploi, mais vous comprendrez bien qu'évidemment, personne n'est capable d'en vivre. Parce que le sujet n'est pas que le travail, ça, le travail, il y en a, on n'en manque pas. Le sujet, c'est l'emploi, et l'emploi, ce n'est pas seulement du travail, c'est du travail, plus du salaire. Et souvent, l'Etat et le patronat aiment beaucoup le travail, ils aiment beaucoup moins les salaires.

Après, il y a des travaux aussi qui sont extrêmement durs et mal payés. Je pourrais prendre l'exemple des aides à domicile. On en a beaucoup parlé pendant la crise, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. C'est un travail indispensable à notre société. C'est un travail dur, contraignant et c'est un travail qui est ultra majoritairement payé au SMIC, ce qui est parfaitement scandaleux. C'est typiquement un secteur en tension. On manque de salariés, mais on sait très bien pourquoi on manque de salariés. C'est parce que c'est un métier dur, contraignant, pas reconnu et mal payé. Et un moment que les gens refusent de travailler pour mal vivre, on ne peut que les comprendre.

Le ministre du travail espère avec cette réforme "100 000 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires en 2023". Selon vous ce seront de nouveaux travailleurs précaires ?

Très clairement. Vous savez, si on vous met un coup de pied aux fesses, vous allez avancer. Cela dit, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière d'apprendre à marcher à quelqu'un. C'est exactement ce qu'on fait avec la réforme de l'assurance chômage. On va contraindre par la menace des personnes à accepter des emplois précaires, c'est à dire qu'ils sortiront des chiffres du chômage et le gouvernement pourra plastronner. Mais ils ne sortiront toujours pas de la précarité ni de la pauvreté. Et nous, c'est ça qui nous préoccupe le plus.

Selon les nouvelles règles d'indemnisation doivent varier en fonction du taux de chômage national, avec en gros, des périodes rouge et verte. Mais est ce que vous auriez préféré une variation en fonction de la situation régionale, voire départementale, parce qu'il y a des disparités en France ?

Alors c'est un vrai sujet. D'abord, je pense que ça ne serait jamais passé pour le Conseil constitutionnel, parce que ça créerait évidemment des inégalités de traitement sur le territoire. Il est évident qu'être chômeur à Paris ou être chômeur dans le bassin d'emploi dieppois, puisque c'est celui que je connais le mieux, ce n'est effectivement pas tout à fait la même chose. Il n'en demeure pas moins qu'un chômeur a des droits. Et surtout, je rappelle que le droit au chômage, ce n'est pas le droit à la charité publique, c'est le retour sur les cotisations que l'on a réglé comme salarié et que son employeur aussi a réglé pendant des années. Ce n'est pas une aumône, elle n'est pas un don généreux. Et donc, de ce point de vue là, toute personne qui a cotisé a les mêmes droits. Nous on pense qu'il faudrait effectivement d'abord que tous les chômeurs sont indemnisés, six chômeurs sur dix dans ce pays ne sont pas indemnisés.

Mais pendant combien de temps ?

Le temps nécessaire. Vous savez, j'ai été au chômage dans ma vie il y a quelques années, et on avait encore 30 mois d'allocations chômage. Aujourd'hui, on va avoir 18 mois. Il est évident que c'est effectivement parfaitement insuffisant, dans le contexte de l'emploi et malgré les beaux discours, pour retrouver un emploi qui permet de vivre, de manger, de se nourrir, de se loger. On ne va pas expliquer que le chômage baisse et que tout va mieux, et pendant ce temps là, les Restos ont plus de 12 % de personnes à qui ils apportent de l'aide alimentaire. Soi disant la période va mieux, on peut baisser les allocations chômage, on se moque du monde.