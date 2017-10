Réforme des PV de stationnement : combien paierez vous dans l'Hérault ?

A partir du premier janvier 2016, les communes auront la main sur le prix des PV de stationnement. Les conseils municipaux délibèrent en ce moment pour fixer les prix. Tour d'horizon dans l'Hérault.

A compter du premier janvier 2017, les villes pourront fixer elles-mêmes le prix des PV de stationnement. Aujourd'hui, c'est 17 euros, partout en France. Les conseils municipaux votent actuellement le prix de l'amende, qu'on a rebaptisée "forfait post stationnement" c'est très variable d'une ville à l'autre.

Combien à Montpellier ?

Rien ne change, c'est 17 euros en zones jaune et orange, ce qui change c'est le délai pour payer. Jusque-là vous aviez 15 jours pour régler le PV, dès le premier janvier, vous n'aurez plus que 4 jours... au delà l'amende sera majorée à 33 euros. En zone verte, le PV ne coûtera que 10 euros, et passera à 17 euros au bout de 4 jours.

Et à Béziers ?

Là aussi il faut distinguer les zones jaunes et les zones vertes. En zone jaune, c'est 25 euros, et ça passe à 30 euros si vous ne payez pas dans les trois jours. 17 euros en zone verte avec une majoration à 20 euros au bout de 72 heures.

Quelles sont les autres communes de l'Hérault qui ont déjà délibéré sur leurs amendes ?

Agde, le PV reste à 17 euros, Sète, où ça passe à 25 euros tout comme à Lunel.

Et dans les autres villes de la région ?

25 euros à Perpignan, 20 euros à Millau, 30 euros à Toulouse, 60 euros à Arles !! Et la palme du PV le plus bas de la région et sans doute de France, c'est Castres : 10 euros seulement. En moyenne, en France le PV s'échelonne de 15 à 35 euros. De nombreuses villes n'ont pas encore délibéré c'est le cas de Nîmes, Narbonne ou Carcassonne.

A qui ira cet argent ?

Aux villes, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Même si nombreuses villes vont privatiser la gestion du stationnement comme Montpellier, les PV iront toujours dans les caisses municipales. Théoriquement, cet argent doit servir à développer les transports en commun pour inciter les habitants à prendre moins leur voiture, mais dans les faits aujourd'hui, c'est rarement le cas. Il faut savoir que la moitié des gens qui ont des PV ne les payent pas ou font traîner et l'argent des PV sert en fait à financer le recouvrement.

A Montpellier le stationnement serait privatisé, qu'est ce que ça va changer ?

L'entreprise choisie dont on connaîtra le nom le 3 novembre va déjà devoir changer tous les horodateurs, il y en a 754, c'est 5 millions d'euros investissement. C'est ensuite elle qui récupérera l'argent des horodateurs pour se financer, c'est elle aussi qui aura la charge de verbaliser les contrevenants, mais comme on l'a déjà dit, ces PV iront dans les caisses de la ville. Tout ça commence au premier janvier