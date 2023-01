La réforme des retraites est "profondément injuste pour les femmes" selon Mélanie Thomin, députée du Finistère

Environ 200 manifestations sont prévues en France mardi contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement, l'intersyndicale appelle également à des débrayages et une journée de grève pour ce nouvel épisode de mobilisation.

Mais d'abord, ce lundi, une soixantaine de députés examine en commission des affaires sociales, le projet, avant qu'il ne soit examiné en session plénière huit jours plus tard. Mélanie Thomin ne fait pas partie de cette commission, mais la députée PS du Finistère, élue dans la sixième circonscription sous l'étiquette NUPES, en sera mercredi, pour remplacer un collègue absent.

France Bleu Breizh Izel : Vous ne faites pas partie de la commission des affaires sociales, donc vous n'aurez pas le texte sous les yeux ce lundi matin.

Mélanie Thomin : Effectivement, je ne suis pas membre de la commission des affaires sociales, mais j'aurai évidemment tout l'intérêt de remplacer l'un de mes collègues députés mercredi au sein de cette commission pour pouvoir défendre des amendements concernant cette réforme des retraites. Et par ailleurs, dès demain, je serai aussi dans la rue aux côtés des manifestants finistériens.

7.000 amendements déposés. A quoi servent-ils ?

C'est tout simplement le travail de base des parlementaires. On le fait à chaque fois qu'il y a un projet de loi ou une proposition de loi à étudier au sein du Parlement. C'est ce qui consiste à travailler tout simplement sur un texte et à pouvoir débattre de la façon la plus juste possible et la plus démocratique autour d'une proposition ou d'un projet de loi.

Mais vous n'allez pas pouvoir tous les examiner, les 7000 amendements ?

Moi j'examine juste une partie. Entre collègues, on se relaie pour porter effectivement les uns et les autres de ces amendements et y compris dans l'opposition comme dans la majorité présidentielle.

Les femmes premières victimes

Il y a une semaine, vous avez interpellé la Première ministre sur les conséquences de la réforme des retraites sur les femmes. Pour vous, ce sont les femmes qui ont le plus à perdre. C'est le point le plus bloquant de cette réforme ?

C'est ce qu'on constate effectivement dès lors qu'on a eu le texte sous les yeux. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce texte, nous ne l'avons pas depuis longtemps, seulement depuis un peu plus d'une semaine sous les yeux. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que cette réforme est profondément injuste et en particulier concernant les femmes, parce qu'elles seront les premières victimes de ce temps qu'on nous demande de prolonger au travail.

C'est-à-dire ?

Lorsqu'on demande aux uns et aux autres de travailler deux années de plus, on se rend compte dans les projections - puisqu'il y a eu notamment une étude d'impact produite par le gouvernement en parallèle de cette réforme - on se rend compte que dans les chiffres en fonction des générations, ce sont plus les générations des années 70 et la génération des années 80 pour lesquelles les femmes, mécaniquement, vont devoir travailler plus de trimestres que les hommes.

Vous êtes élue dans le centre Finistère. Qu'est ce que vous constatez auprès des habitants?

Il y a une mobilisation très forte des habitants. J'ai eu l'occasion de manifester à Carhaix pour la première mobilisation. On se compte aussi quand on est aux côtés des habitants, c'est que cette réforme, elle est rejetée, mais d'une façon calme, digne, déterminée. Les habitants du Finistère sont dans la rue, d'autres ne le sont pas d'ailleurs et pour autant nous soutiennent dans cette mobilisation. En tout cas, je peux vous dire que dans l'intersyndicale qui se dessine, il y a une mobilisation qui est parfaitement unitaire. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses.

Le congrès du PS, virage de l'unité à gauche

Un mot du congrès du PS à Marseille. Olivier Faure a été confirmé premier secrétaire du PS, vous le souteniez. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette élection de la discorde?

Je dois dire que sur ce congrès, le Parti socialiste avait besoin de réaliser un grand virage, celui de l'unité à gauche. Et là dessus, je dois vous dire que je reviens de Marseille où j'étais ce week-end. Il y a un grand sentiment d'unité à l'issue du congrès qui se dessine et ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'avenir.

On a recollé les morceaux ?

Il y a une certaine clarification dans la ligne et ça, c'est plutôt porteur pour l'avenir. Et ce congrès, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il met en valeur toute une nouvelle génération au sein du Parti socialiste et ceux qu'on appelait les éléphants. Je dois vous dire que je n'en ai pas croisé beaucoup au cours de ce dernier congrès. C'est un message fort aussi qu'on adresse aux Françaises, aux Français, celui du renouvellement des troupes si je peux m'exprimer ainsi. Au moment notamment des dernières législatives, ils nous avaient fait un grand appel du pied pour que le PS se transforme et dans l'union de la gauche. Je crois qu'on est en train de se reconstruire d'une façon plutôt porteuse.

