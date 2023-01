La réforme des retraites est un "recul des droits des salariés"

La réforme des retraites dévoilée ce mardi par le gouvernement fait débat. L'intersyndical a d'ores et déjà annoncé un mouvement de grève le 19 janvier prochain. Invité de France Bleu Touraine, Grégoire Hamelin, secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière dénonce une réforme "injuste". "J'ai été étonné par les mots de progrès et de justice, les mots n'ont plus de sens. C'est un recul des droits." Le député Renaissance Daniel Labaronne, lui assure que c'est une avancée nécessaire pour le bien du système de retraites. "Le gouvernement doit tranché. Cette réforme est indispensable si nous voulons conserver notre système de retraite par répartition et qui est l'un des plus généreux des pays développés."

