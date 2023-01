La réforme des retraites, plus pénible en Bretagne ?

La réforme des retraites, telle que la veut le gouvernement, sera-t-elle plus difficile pour les Bretons ? On en saura plus à 17h30 alors que la première ministre doit présenter le projet. Son entourage parle d'un texte "de justice" pour ceux qui ont travaillé tôt et exercent des métiers pénibles, un texte "de progrès social" pour les plus modestes.

Parmi les mesures attendues, le report de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans*. "C'est une ligne rouge pour la CFDT"*, répond Frédéric Huon, secrétaire général du syndicat dans le Finistère. "C'est une mesure qui est profondément injuste pour ceux qui ont commencé tôt, qui veulent se maintenir dans l'emploi ou pour les salariés qu'on a encensé pendant la covid et qui ont des carrières peu dynamiques. Aller plus loin, ça va aussi à rebours dans ce que l'on sent dans les aspirations des salariés depuis le covid de concilier le temps pro et perso".

En Bretagne, 58.000 salariés travaillent dans l'industrie agro-alimentaire, souvent marqués par des carrières contraintes, des petits salaires, et de la pénibilité. "J'en suis issu, j'ai vu plusieurs dizaines voire centaines de collègues quitter l'entreprise pour inaptitude. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à finir leurs carrières, victime de troubles musculo-squelettiques. Le gouvernement avait retiré un certain nombre de critères de pénibilité. Il faut que les personnes exposées puissent partir plus tôt, il y a beaucoup de choses à travailler sur cette question de pénibilité."

La réforme des retraites irait-elle remplir les files d'attente des actifs les plus âgés chez Pôle emploi ? "On a 30% des séniors qui sont en emploi en France quand c'est 70% dans d'autres pays. Il faut mettre en place des accords séniors. A la CFDT on est attaché au fait d'avoir le choix de quand partir et d'aménagement des fin de carrière. Le relèvement des pensions, c'est quelque chose que l'on réclamait."

Un point qui va dans le bon sens, en revanche, pour Frédéric Huon, c'est cette proposition (qui reste à préciser) du relèvement des pensions minimales à 1.200 euros. "On demandait 100% du SMIC, là on est plutôt à 85%. Il faut voir aussi s'il n'y aura pas des effets de seuil dans la durée, il vaudrait mieux l'indexer sur l'inflation. Le fait que les pensions soient relevées et les minimums garantis, c'est plutôt une bonne chose."

Les huit principales organisations (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU) doivent se retrouver à la Bourse du travail à Paris pour organiser la mobilisation, notamment définir la date de leur première journée d'action, sans doute avant la fin du mois de janvier.

