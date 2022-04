La réforme des retraites "se fait dans l'intérêt des Français", assure Jean Castex

"Il n'y aura ni réforme précipitée ni réforme qui ne sera pas concertée", promet Jean Castex au sujet de la réforme des retraites. Le Premier ministre a été interrogé sur ce sujet brûlant de la campagne de l'entre-deux tours, à l'occasion de son déplacement dans l'Indre ce mardi. La réforme des retraites, avec l'âge légal repoussé à 65 ans, est une mesure phare du président sortant. En signe d'apaisement, il a déclaré qu'il n'était pas opposé à négocier l'âge de départ et qu'il n'excluait pas de passer par un référendum.

ÉCOUTEZ - En visite dans l'Indre, Jean Castex s'exprime sur la réforme des retraites défendue par le candidat Macron Copier

Une réforme pleinement assumée par le candidat Macron et son entourage

Le Premier ministre, venu en campagne à Châteauroux et Villedieu-sur-Indre pour défendre le bilan et le programme d'Emmanuel Macron, ne cache pas la nécessité d'une telle réforme. "Marine Le Pen laisse à penser qu'on peut rester à 62 ans sans qu'il se passe rien. Mais le risque, c'est un appauvrissement des retraites", martèle Jean Castex. "La réforme se fait dans l'intérêt des Françaises et Français", ajoute-t-il. Pour le Premier ministre, cette réforme doit se faire "si nous voulons que nos retraités aient un niveau de retraite décent" et "si nous voulons que des sujets comme la dépendance ou la santé soient mieux pris en charge".

Il faut réformer les retraites pour en assurer le financement des générations futures

Jean Castex a rappelé une promesse du candidat Macron. "On s'engage à porter le minimum de retraite pour les carrières complètes à 1100 euros. La concertation est ouverte sur sa progressivité, son rythme, la prise en compte des métiers pénibles, des carrières longues et sur le calendrier où on arrivera à 64 ou 65 ans", indique le Premier ministre.