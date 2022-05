La Région Auvergne-Rhône-Alpes baisse de près de 30% ses dotations culturelles en Isère pour 2022

En Isère, 25 acteurs culturels (associations, compagnies...) vont perdre de l'argent, suite à la baisse des dotations régionales, baisse plus ou moins forte selon lesdits acteurs. Cela représente une diminution globale de près de 30%, soit 654 000 euros en Isère, pour 2022.

C'est un "saccage méthodique", dénonce l'opposition écologiste au conseil régional. En 2022, ce sont pas moins de 139 acteurs culturels, de tous les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont victimes de suppressions ou baisses de budget, pour un total de 3,2 millions d’euros, dénonce-t-elle. En Isère, la moitié des acteurs culturels (25 sur 50) vont voir leurs subventions baisser. Parmi ces 25, encore la moitié (13) sont basés à Grenoble. Pêle-mêle, citons la Maison de la Culture (-25%, 120 000 euros de moins), l'Espace 600 (-16,67%, 10 000 euros de moins), ou le Festival Détour de Babel (-50%, 60 000 euros de moins). Et pour trois d'entre eux, la totalité des subventions régionales disparaît. C'est le cas pour l'orchestre classique des musiciens du Louvre, pour l'atelier-laboratoire Nucléart, dédié à la conservation et à la restauration d'objets patrimoniaux, et pour le Printemps du Livre, festival organisé par la ville de Grenoble. A tel point que l'opposition s'interroge : il pourrait s'agir des représailles annoncées par Laurent Wauquiez, suite à l'adoption de la modification du règlement intérieur des piscines grenobloises, qui autorise le burkini.

L'une des quatre momies roannaises restaurées au laboratoire Arc Nucléart de Grenoble. © Radio France

Les musiciens du Louvre à l’hôpital d'Échirolles pour un atelier musique © Radio France - Élisa Montagnat

Hors de Grenoble, la MJC de Voiron (- 15%, 750 euros de moins), La Rampe et la Ponatière d'Echirolles (-21,74%, 25 000 euros de moins), l'association des Arts du récit de Saint-Martin d'Hères (-28,57%, 20 000 euros de moins), ou encore le festival Vercors en scènes de Villard-de-Lans (-15%, 2250 euros de moins) sont aussi concernés par ces baisses. Au total, de 2 866 000 euros, les subventions régionales en Isère passent à 2 211 300 euros, soit une baisse de 654 700 euros (-29,61%)

Le budget culture de la région AURA entre 2015 et 2022, selon l'opposition écologiste au conseil régional de la région AURA - Opposition écologiste au conseil régional de la région AURA