La Région Bourgogne-Franche-Comté va aider 17 projets dans des communes du Pays Beaunois

Chagny, France

Le Pays Beaunois est une structure associative qui regroupe 194 communes pour 115.000 habitants, répartis dans trois communautés de communes et une communauté d’agglomération. Le Pays Beaunois a signé ce mercredi un contrat Cap Territoire avec la Région. Concrètement, celle-ci s’engage à débourser 2, 1 millions d’euros jusqu’en 2020, pour participer au financement de 17 projets portés sur le territoire du Pays Beaunois.

Des travaux au centre social de Pouilly-en-Auxois

Au théâtre de Chagny, où s’est déroulée la signature, et qui lui-même va faire l’objet de travaux d’aménagement, plusieurs projets ont été présentés. Comme la réfection de l'école de musique à Nuits-Saint-Georges, qui accueille pas moins de 250 élèves et une quinzaine de professeurs. A noter aussi la réhabilitation du centre social de Pouilly-en-Auxois. On y trouve à la fois la Maison des services au public, et le siège de nombreuses associations. Le bâtiment est très fréquenté, 10 à 12.000 personnes par an, mais il commence à se faire vieux. C’est une véritable passoire énergétique. Il va falloir refaire l’isolation, l’éclairage, remplacer le coûteux chauffage électrique par un raccordement au futur réseau de chauffage au bois, et revoir les possibilités d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le site sera par ailleurs agrandi. Ce projet coûtera 300.000 euros, hors-taxes, financés à hauteur de 20% par la Région.

Le développement durable pour fil conducteur

Les économies d’énergie dégagées par ce projet entrent totalement dans le cadre des conditions imposées par la Région, qui veille, selon Eric Houlley, vice-président du conseil régional chargé de la cohésion territoriale, à ce que l'exigence de développement durable soit le fil conducteur des projets retenus : « en ce qui concerne la rénovation ou la construction de bâtiments, la Région demande dans le cadre de ces contrats, d’appliquer les normes BBC (bâtiment basse consommation), parce que la transition énergétique, c’est une exigence qui s’impose à tous ».

Une seconde vie pour un ancien hangar à bateaux à Saint-Jean-de-Losne

Dans la communauté de communes Rives de Saône, la maire de Saint-Jean-de-Losne, Marie-Line Duparc, défend pour sa part un projet de réhabilitation d'un bâtiment où étaient réparés les bateaux, en bord de Saône, là où s'amarrent les grands bateaux de croisière fluviale de 110 mètres : « le projet serait de réhabiliter ce bâtiment pour en faire une halle modulable culturelle et touristique. Elle pourrait aussi accueillir de jeunes entreprises, et puis aussi pourquoi pas le musée de la batellerie, qui aujourd’hui est en plein centre-ville, dans un très beau bâtiment, mais qui à court terme je pense aura des problèmes d’accessibilité ».

Redonner de l'attractivité aux centres-bourgs

La thématique phare de ces projets, c’est l’attractivité, rappelle Emmanuelle Coint, conseillère régionale qui co-préside le Pays Beaunois avec Alain Suguenot, président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud. « Avec un axe fort sur les centres-bourgs, puisque notre territoire n’échappe pas à la règle constatée ailleurs : une fragilisation des centres-bourgs. Or, c’est chez eux que se concentrent les services et les commerces ».

Alain Suguenot rappelle qu’il s’agit du quatrième contrat signé entre la Région et le Pays Beaunois. En quinze ans, les contrats de pays ont permis sur ce territoire de mener à bien quelque 150 projets. Le Pays Beaunois peut par ailleurs activer d’autres leviers financiers pour compléter les budgets, comme le Contrat de Ruralité, et le programme européen LEADER.