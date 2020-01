La région Bretagne lance une campagne pour pérenniser l'emoji du drapeau breton sur les réseaux sociaux

Les Bretons vont-ils enfin avoir leur emoji "drapeau breton" sur les réseaux sociaux ? La région Bretagne va en tout cas tout faire pour que ce soit le cas dès début 2021. Elle a lancé une campagne de communication ce lundi 13 janvier pour convaincre les géants du net, comme Google et Apple, d'intégrer le drapeau breton à leur liste d'emoji. Objectif pour la région : montrer le potentiel du drapeau breton en inondant les réseaux sociaux grâce au hashtag #EmojiBzh. Le drapeau breton apparaît, pour l'instant, uniquement sur Twitter après le hashtag #Emojibzh.

Depuis ce lundi, le drapeau breton apparaît sur Twitter après le hashtag #EmojiBzh. © Radio France

Interpeller les GAFA

Jusqu'au 9 février, le drapeau breton existe sur Twitter lorsque les utilisateurs utilisent le hashtag #EmojiBzh. L'emoji n'a pas encore d'existence propre comme les autres émoticônes que l'on peut trouver sur nos claviers pour l'instant (drapeaux de pays, animaux, aliments etc). La région Bretagne a mis en place un partenariat avec l'association Point BZH pour que l'emoji existe de façon pérenne sur les réseaux sociaux.

"Nous avons obtenu de Twitter grâce à l'action l'association Point BZH, de l'émoticône drapeau breton en tapant #EmojiBzh. Toutes celles et ceux qui veulent voir cet émoticône arriver, toutes celles et ceux qui ont un manque au quotidien par rapport à cet émoticône qui n'a pas encore été mis en oeuvre, il faut utiliser matin, midi et soir #EmojiBzh pour faire monter les compteurs", affirme en souriant le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard.

Il n'y a pas de limite à atteindre avec ce hashtag mais l'idée est de tweeter le plus possible pour devenir des interlocuteurs crédibles auprès du consortium Unicode, composé des grandes entreprises du numérique comme les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Unicode a le dernier mot concernant l'intégration des emoji et la Bretagne compte donc prouver que le drapeau breton a autant de potentiel que le mate argentin (boisson typique argentine) qui vient d'apparaître dans la liste des emojis.