La région Centre-Val de Loire débloque des aides financières en faveur du peuple ukrainien

La région Centre-Val de Loire se mobilise pour apporter son aide aux Ukrainiens, qu'ils soient encore dans leur pays ou réfugiés. Le président de Région PS, François Bonneau, a annoncé ce mardi, une série d'initiatives décidées à l'unanimité par le conseil régional. "Ces décisions sont soutenues par les élus de tous les groupes politiques", explique François Bonneau. "C'était pour moi très important que nous puissions continuer à affirmer une très grande unité sur ces sujets qui touchent aux droits humains fondamentaux."

Deux aides financières débloquées

La priorité, selon la Région, est d'apporter un soutien financier aux Ukrainiens. "Il ne s'agit pas d'encombrer les habitants avec des objets dont ils n'ont pas forcément besoin", poursuit François Bonneau. Il annonce donc que toutes les Régions de France s'engagent à verser 100.000 euros au fonds que l'État est en train de créer pour soutenir l'Ukraine. Une aide financière qui sera ensuite reversée aux différentes structures sur place, notamment des associations humanitaires, pour leur permettre de soigner les blessés, apporter de la nourriture, accompagner les populations qui souhaitent quitter le pays...

Une seconde enveloppe financière est débloquée, celle-ci est propre à la région Centre : 200.000 euros vont être débloquer pour aider les villes et les associations de la région pour aider à l'accueil de réfugiés sur notre territoire, annonce François Bonneau. Des réfugiés pour qui le réseau de transports Rémi (bus et trains) sera gratuit. La Région appelle aussi chaque habitant à se déclarer s'il est en capacité d'accueillir une ou plusieurs personne chez elle. Une adresse mail spécifique va être créée et indiquée sur le site de la Région.

La Région lance un appel aux dons

François Bonneau fait aussi appel à la solidarité dans la Région et lance un appel aux dons financiers, en partenariat avec la Croix Rouge française. L'association est déjà présente en Ukraine, et plus particulièrement dans la région du Donbass, depuis 2014. Cet argent sera utilisé en priorité pour apporter une aide humanitaire, en matière de soins, d'accès à l'alimentation et à l'eau, explique Jean-François Mézières, président de la Croix Rouge du Centre-Val de Loire.

Les appels aux aides matérielles se feront dans un second temps, indique la Région, une fois que les réfugiés seront arrivés sur le territoire français.

Ce vendredi, François Bonneau participera à une réunion organisée par le ministère de l'Intérieur, où il représentera les différentes Régions de France. "Il faut que nous réagissions le plus rapidement et que les régions affirment leur totale disponibilité pour travailler avec l'État", ajoute le président de la Région.