La Région Centre Val de Loire n'a pas vocation a devenir la poubelle de la France.....Voilà le commentaire cinglant du président de la Région Centre-Val-deLoire, François Bonneau après les révélations du site internet Reporterre.net. Selon Reporterre.net, la centrale de Belleville-sur-Loire dans le Cher, pourrait devenir le 2ème plus grand site de stockage de déchets hautement radioactifs de France après la Hague. Le site stockerait notamment du combustible MOX, considéré comme un des plus dangereux. François Bonneau estime que cette éventualité, découverte sans concertation et sans débat dans la presse, et dans une région classée au patrimoine de l'Unesco, n'est pas acceptable. Il compte d'ailleurs proposer à tous les élus de la région Centre de montrer leur totale opposition au projet de création d'une piscine d'entreposage de déchets nucléaires. François Bonneau.

François Bonneau proposera aux élus d'être reçus rapidement par le Ministre de la transition écologique pour lui signifier notre totale opposition à ce projet.

EDF serait poussé à la création de ce nouveau important site de stockage en raison de l'insuffisance des espaces actuels d'entreposage à La Hague. Le site de Belleville serait idéal car il remplirait plusieurs critères essentiels pour EDF : situé au centre de la France ; disposant d'une large réserve foncière, suffisante pour créer la piscine de stockage ; et disposant d'une desserte ferroviaire directe pour l'acheminement des déchets, plus sûre que la route.