La région demande à l'Etat de confirmer son engagement financier pour la ligne ferroviaire Clisson-Cholet

La Région des Pays de la Loire s'inquiète de la réduction des investissements dans le ferroviaire annoncée par l'Etat. Parmi les opérations programmées dans le contrat de projet Etat Région, figure la rénovation de la ligne Nantes-Cholet .

Le projet de rénovation de cette ligne devrait coûter 50 millions d'euros. Un projet financé en grande partie par les pays de la Loire (36 millions) mais aussi par l'Etat à hauteur de 7 millions d'euros. Les élus régionaux demandent à ce dernier de respecter ses engagements, car la réfection de la voie entre Clisson et Cholet est devenue une nécessité.

Les trains pas assez nombreux

Aujourd'hui c'est la voie unique entre Clisson et Cholet qui pose problème. Les trains ne peuvent pas se croiser sur ce tronçon de 38 kilomètres. Le projet de modernisation prévoit de créer une voie d'évitement à Torfou, ce qui permettra de faire circuler davantage de train entre les deux villes. On passerait de 4 à 10 allers-retours quotidien.La rénovation complète de la voie vise aussi à améliorer la sécurité et à diminuer le temps de trajet.

Le début des travaux est prévu l'été prochain. Ils doivent s'achever fin 2020.