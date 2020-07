Avec 5 962 700 habitants au 1er janvier de cette année, la région des Hauts-de-France perd sa troisième place sur le podium des régions françaises. Elle reste pourtant la plus jeune de France et l'espérance de vie a progressé de 5 ans au cours des vingt dernières années.

La région des Hauts-de-France perd des habitants mais reste la plus jeune de France

En perdant 14 800 habitants en un an, la région des Hauts-de-France perd également son statut de 3ème région la plus peuplée de France au profit de la Nouvelle-Aquitaine, derrière l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Insee vient de rendre publics les chiffres de son bilan démographique pour 2019. La France, quant à elle, a vu sa population grimper à près de 65 millions d'habitants (64 898 000 hab).

Seule la population du département de l'Oise reste stable, partout ailleurs on enregistre une baisse. Moins de naissances, davantage de décès et "c'est le moteur démographique de la région qui s'essouffle", note l'Insee.

Les mères sont ici plus jeunes qu'ailleurs, parfois même très jeunes, 16% ont moins de 25 ans, c'est 5 points de plus qu'à l'échelon national. La région qui reste d'ailleurs la plus jeune de France, 39,8 ans contre 41,4 en France métropolitaine.

Mais c'est aussi dans les Hauts-de-France que l'espérance de vie est la plus faible, 77 ans pour les hommes et à peine 84 ans pour les femmes, c'est presque 2 ans de moins qu'ailleurs en France. Reste que c'est dans la région que cette espérance de vie a le plus progressé au cours des 20 dernières années: 5 ans contre 3 au niveau national.