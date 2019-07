La région donne un coup de pouce à Tonnerre

Tonnerre, France

La ville de Tonnerre a signé mercredi matin une convention de revitalisation avec le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté. Cette signature vaut 750 000 euros. De l'argent à dépenser sur les trois prochaines années pour des aménagements paysagés en cœur de ville, sur les décombres de l'ancienne salle polyvalente, des initiatives culturelles, mais aussi pour la reconquête des commerces et pour la mobilité.

Un pôle multimodal

Et ça tombe bien : Tonnerre souhaite justement créer un grand pôle multimodale autour de la gare. Une partie de cet argent va donc servir à lancer ce projet qui s'étalera sur une décennie. "C'est un travail qui est engagé depuis plusieurs années, avec la SNCF. Il comprend du stationnement résidentiel, de la mobilité douce, du déplacement piéton, des aires de covoiturage, des vélos et trottinettes électriques. Des cheminements seront créés et développés pour rejoindre la partie commerciale du centre-ville et la partie touristique", explique Dominique Aguilar, la maire de Tonnerre.

La région débloque 750 000 euros pour la revitalisation du centre-ville de Tonnerre © Radio France - Thierry Boulant

L'élue est d'ailleurs pressée de s'y mettre : "On espère avoir déjà commencé le stationnement résidentiel d'ici la fin de l'année. C'est vraiment un large programme à 5, 10 et 15 ans."

Une école de musique

La région a également signé mercredi un contrat de territoire avec la communauté de communes le tonnerrois en Bourgogne.

Le conseil régional s'engage a verser 500 000 euros pour la construction de la cité éducative et artistique. Ce conservatoire de musique ouvrira en 2022 à proximité du collège de Tonnerre.