La région Hauts-de-France dévoile sur internet une série documentaire sur la vie du général de Gaulle

Alors qu'Emmanuel Macron assiste à la commémoration de la bataille de Montcornet dans l'Aisne qui s'est déroulée il y a 80 ans jour pour jour et dont Charles de Gaulle a pris part, la région Hauts-de-France vient de dévoiler sur son site internet les trois premiers épisodes d'une série documentaire sur la vie du Général.

Un lien indéfectible avec sa région natale

La série démarre rue Princesse dans le Vieux-Lille au sein de la maison où le général de Gaulle est né en 1890. Au total, dix épisodes de quatre minutes chacun, réalisés par Jimmy Leipold et co-écrits avec Marc Fosseux, président des Amis de la Fondation Charles de Gaulle, montrent à quel point le Général était attaché à son Nord natal.

"En 1944, au moment de la Libération, bien sûr il descend les Champs-Élysées à Paris mais il vient aussi à Lille le 30 septembre et le 1er octobre. Il est accueilli extrêmement chaleureusement par les gens du Nord. D'abord comme le libérateur et comme celui qui a incarné la résistance pendant quatre ans. Mais _c'est aussi le Lillois qu'on fête_", explique Marc Fosseux qui rédige depuis l'automne dernier un livre qui sortie dans les prochains mois sur la vie du Général.

La web série s'appuie sur des images d'archives de l'INA, plus foisonnantes après les années 40. Malgré le destin national de Charles de Gaulle, ces mini-documentaires montrent que l'ancien Président n'a jamais oublié ses origines. "Quand on parle du Président de la Ve République, on s'intéressera en particulier aux voyages que le Général de Gaulle fera dans les régions du Nord, de la Picardie et à l'intérêt qu'il manifestera en tant que chef de l'Etat au destin de ces régions et à leurs problèmes concrets sur le plan social et économique", anticipe Marc Fosseux.

Pour le moment, trois épisodes sont disponibles. Les autres seront publiés au fur et à mesure jusqu'à la date de son anniversaire le 22 novembre.