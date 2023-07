La région Normandie veut plus de vaches de race Normande dans les prés normands

Pour que les vaches normandes ne disparaissent pas de nos prés, la région Normandie a lancé en 2017 un programme de normandisation des cheptels bovins , pour tenter de contre-carrer la baisse du nombre de vaches de race normande. Leur nombre a baissé de 30% en dix ans, soit 12 000 vaches normandes en moins. La Région incite donc les éleveurs à préférer la Normande à la Prim Holstein, plus productive en lait.

ⓘ Publicité

"C'est gagnant / gagnant, parce que la laiterie paie l'agriculteur et le lait un peu cher, parce qu'il est issu de vaches normandes"

Depuis 2017, 4.000 vaches normandes sont de retour, et la région en attend 8.000 de plus cette année grâce à l'engagement de trois laiteries normandes : Les Maître laitiers du Cotentin , la Formagerie Reo et la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère qui permet des débouchés pour les éleveurs. C'est la clef d'une filière pérenne, recréer un intérêt économique autour de la race normande explique Clothilde Eudier, la vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture.

loading

L'investissement de la région pour cette normandisation du cheptel s'élève à un million d'euros sur l'année 2023.

"Je suis contente de participer à cet élan sur la Normande"

Mélanie Durieu, éleveuse à La Ferté-Saint-Samson dans le Pays de Bray, a acheté ses premières vaches normandes © Radio France - Charlotte Coutard

Mélanie Durieu, éleveuse de 50 vaches allaitantes Limousines et Charolaises à La Ferté-Saint-Samson dans le Pays-de-Bray, a répondu à l'appel à projet au printemps dernier. Elle va acheter au total 42 vaches normandes, 32 seront en partie subventionnées par la Région - elle va toucher 460 euros par vache, 14 720 euros au total - sachant qu'une seule bête coute 1800 euros. Onze sont déjà arrivées mi juin, blanches, tachetées de noire ou de marron, avec leurs fameuses taches autour des yeux, les autres vont arriver avant septembre prochain. Elle voulait se lancer dans la production de lait, comme ses grands parents, l'aide de la Région l'a convaincue d'acheter des vaches normandes.

loading

"S'il n'y avait pas cette aide, on ne serait peut-être pas partis sur un troupeau 100% Normand, on aurait peut-être mixé avec des vaches Holstein, qui produisent plus de lait, et qui sont moins chères à l'achat. C'est l'aide qui nous fait sauter le pas pour partir en 100% Normandes. Je suis contente de participer à cet élan sur la Normande".

loading

Mélanie Durieu va se séparer d'une vingtaine de vaches allaitantes (elle va garder une trentaine de ses vaches actuelles) pour faire de la place pour les nouvelles arrivantes.

loading

loading