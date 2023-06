La région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF proposent des billets de train à prix réduits pour l'été

Et si vous preniez le train pour vous rendre sur le bassin d'Arcachon ou visiter le Futuroscope de Poitiers ? Comme chaque été, la région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF proposent une série de billets à prix réduits pour inciter ceux qui le souhaitent à privilégier le train pour se rendre sur leurs lieux de vacances ou de week-end.

750 trains chaque jour

750 trains circulent chaque jour en Nouvelle-Aquitaine, ce qui permet de desservir la plupart des destinations touristiques sans avoir besoin d'utiliser sa voiture. "Nous sommes là pour faciliter la vie des usagers et notamment des touristes pendant la saison estivale, explique Renaud Lagrave, vice-président du conseil régional en charge des transports. Nous proposons des offres que nous avons travaillées avec le comité régional du tourisme, les offices de tourisme". Les trains de plages sont par exemple reconduits de juin à septembre.

La gratuité pour les abonnés

Du côté des offres, la nouveauté cette année va permettre aux voyageurs de bénéficier de 50% de réduction pendant un an. "La carte proposée à un tarif de 29 € donne droit à 50 % de réduction sur l'ensemble du réseau et même 75 % de réduction pour les moins de douze ans", précise Hervé Lefevre, directeur régional SNCF Voyageurs TER Nouvelle-Aquitaine. Les abonnés, eux, bénéficieront d'offres spécifiques. "Les abonnés de plus de 28 ans peuvent voyager gratuitement le samedi et le dimanche ou les jours fériés sur une autre destination que celle de leur abonnement classique" poursuit Hervé Lefevre. Les abonnés âgés de moins de 28 ans peuvent, eux, voyager gratuitement sur l'ensemble du réseau TER Nouvelle-Aquitaine pendant les deux mois d'été.