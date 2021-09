La région Occitanie en soutien aux sinistrés économiques gardois

10 millions d'euros prochainement votés par la région Occitanie en faveur du Gard. Pour aider les collectivités, les commerçants et les artisans frappés par les intempéries de mardi dernier. C'est carole Delga qui est venue le dire notamment à Aigues-Vives, Vergèze puis Nîmes où elle a visité le lycée Frédéric Mistral. La région débloquera en ce qui le concerne 1 million €, 3 autres allant aux autres lycées impactés à des degrés divers.

Vers une réouverture à partir du 28 septembre

Concernant la ligne Lunel/Nîmes, (150 train et 7.000 usagers/Jour), elle reste fermée mais devrait rouvrir - vitesse réduite et nombre de trains réduit - à partir du 28 Septembre. A vitesse réduite dans un premier temps, "le chantier de réparation est énorme, mais personnels et entreprises sont mobilisés" indique Philippe Bru, directeur régional réseaux SNCF. La ligne devrait "pour espérer retrouver son trafic normal début octobre". Dans l'intervalle un transport par bus sera mis en place. (15 rotations de 3 à 4 bus).

La ligne Lunel-Nîmes reste fermée mais rouvre sous conditions le 28 Septembre. Copier

Activités économique et lycées gardois aidés par la région

Entre l'aide aux artisans, aux collectivités et commerçants et les lycées gardois, dont Frédéric Mistral à Nîmes, touchés par le "cataclysme" de mardi dernier, la région déboursera 14 millions d'euros. "Il est urgent de favoriser le retour à la vie normale" explique la présidente socialiste de la région. 4 M€ iront aux lycées du département - touchés à des degrés divers - dont 1 M€ pour le lycée Frédéric Mistral, "durement touché mais il sera ouvert dès lundi" assure Carole Delga, avec toutes les conditions de sécurité. "Je veux rassurer les parents".

Carole Delga, présidente socialiste de l'Occitanie. Copier

Carole Delga à la rencontre d'une couturière sinistrée de Vergèze (Gard) © Radio France - Ludovic Labastrou

Une déambulation dans Vergèze pour constater les dégâts

Après la ligne SNCF Lunel/Nîmes à hauteur d'Aigues-Vives encore en travaux pour une dizaine de jours, Carole Delga a filé à un jet de pierre de là, à Vergèze. Visite des sites touchés, dont un gymnase, conclue par une rencontre avec les élus (huis-clos). Auparavant, elle s'est entretenue avec Eliane Mauduit. La couturière en ameublement - avec un carnet de commandes plein au moins jusqu'en décembre - a tout perdu. "Machines à coudre, vitrine, ordinateur, l'eau a tout dévasté" dit-elle. Elle n'envisage pas de reprendre son activité dans son atelier "avant janvier, mais un ami de Saint-Laurent-d'Aigouze me fera de la place dans le sien". Un plan B en attendant les aides promises par la région et le retour des assurances.

"la région Occitanie viendra vous aider". Copier