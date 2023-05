La région PACA deuxième sur le podium des régions ayant le plus de comportements incivils au volant

Les habitants de la région PACA sont en deuxième place sur le podium des régions ayant le plus de comportements incivils au volant, selon 13e Baromètre de la conduite responsable de Vinci Autoroutes. Dans le détail, ils collent délibérément le véhicule d’un conducteur qui les énerve, comportement pour lequel ils sont les champions toutes régions confondues (39 %) ! Ils klaxonnent aussi de façon intempestive les conducteurs qui les énervent (62 %).

Mauvais comportements sur la route…

Même constat pour les comportements dangereux. La moitié des habitants de PACA paramètrent leur GPS en conduisant, près d'un quart téléphonent en conduisant sans kit mains libres, et 12% oublient d’attacher leur ceinture.

En outre, les habitants de la région sont ceux qui jugent le moins qu’ils sont des conducteurs calmes (seuls 40 % d’entre eux estiment l’être).

… et avant !

Enfin, les conducteurs de la région PACA avouent avoir le plus de mauvais comportements en termes d’hypovigilance. Ils sont une grande majorité (86 %) à se coucher plus tard ou se lever plus tôt que d’habitude avant un départ sur la route.

Ils ont aussi de plus en plus tendance à conduire trop longtemps, sans faire de pause (en moyenne, pour les grands trajets, ils conduisent 3h17 sans faire de pause (+19 min).