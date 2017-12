Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Sans surprise, le palmarès des communes les plus peuplées reste inchangé dans les Bouches-du-Rhône : Marseille (869 815 habitants) devance Aix-en-Provence (146 192 habitants) et Arles (53 737 habitants). Les communes les plus dynamiques sont Marseille (+ 3 515 habitants), Châteauneuf-les-Martigues (+ 911 habitants) et Les Pennes-Mirabeau (+895 habitants).

Infographie Radio France © Radio France -

Le Var plus dynamique que les Bouches-du-Rhône

Le Var a gagné 10 240 habitants en un an, légèrement plus que les Bouches-du-Rhône (+ 9674 habitants). La Londe-les-Maures a notamment gagné 1 939 habitants, soit une hausse de 24 % de sa population. Toulon (+ 1 895 habitants) et La Valette-du-Var (+ 1076 habitants) sont également très dynamiques, à l'inverse de Fréjus qui perd 614 habitants sur l'année.

Infographie Radio France © Radio France -

Les centres-villes ont moins la cote

Selon l'Insee, les habitants des centres-villes se déplacent de plus en plus vers la périphérie et, dans le même temps, les commerces de centres-villes ont de plus en plus de mal à lutter face aux centres commerciaux. Marseille présente le centre-ville le moins dynamique de toutes les grandes villes françaises avec 15 % de locaux vides dans l'hyper-centre. La ville a lancé un plan pour booster son centre ville. 100 millions d'euros seront investis en 3 ans.