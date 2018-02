"C'est entre 20 et 25 millions d'euros". Renaud Muselier a déjà fait ses calculs, la région PACA est prête à acheter son propre Canadair si l'État ne modernise pas et n'étoffe pas sa flotte existante. "Pleurer misère pour avoir des moyens aériens l'été quand ça brûle, ça suffit", lâche le président de la région, très marquée par les feux l'été dernier. "L'État devait se rapprocher d'autres pays européens pour grouper des commandes et payer moins cher. On fera le bilan à la fin de l'année, et s'il faut, la Région achètera son Canadair."

Une base relais à Hyères pour gagner du temps

Le président Muselier est très irrité également par le déménagement des Canadair de Marignane sur la base de Nîmes. La Région va donc financer à hauteur de 2 millions d'euros des aménagements sur la base de Hyères pour accueillir des moyens aériens l'été quand le risque d'incendie est élevé. "C'est 40 à 45 minutes de gagné et c'est indispensable", justifie Françoise Dumont, présidente du SDIS du Var qui rappelle que son département a une position centrale dans la région et que cette base servira tous les départements. Une base opérationnelle en 2019.

Des drones pour surveiller les massifs

Autres mesures de cette "guerre du feu", déclarée par Renaud Muselier, la création d'une garde régionale forestière, composée de 200 jeunes qui sont formés par les sapeurs pompiers et équipés parfois de drones pour surveiller les éventuels départs de feu. Des drones capables de voler par 40 km/h de vent, qui ont 21 minutes d'autonomie et qui transmettent en direct leurs images sur un écran. Ces jeunes feront aussi de la prévention auprès du public dans les massifs et les parcs naturels régionaux.