La région Pays de la Loire attire toujours plus d'habitants

L'Insee a présenté les derniers chiffres de la population dans notre région ce mardi. Entre 2013 et 2019, les Pays de la Loire ont gagné 145.600 habitants, soit 25.000 par an. Essentiellement des nouveaux arrivants.

La ville de Nantes toujours plus attractive, permet à la Loire-Atlantique de conquérir chaque année plus de 16 000 nouveaux habitants (INSEE)

Au 1er janvier 2019 (dernier chiffres officiels), la région Pays de la Loire comptait 3.606.461 habitants. Entre 2013 et 2019, la région a gagné plus de 145.000 habitants, soit une moyenne d'environ 25.000 habitants supplémentaires chaque année. Une croissance qui fait de notre région la troisième région la plus attractive de France après la Corse et l'Occitanie.

88% des "nouveaux" sont des personnes qui ont migré dans la région. Les naissances ne représentent que 12% de la croissance.

La métropole nantaise et le littoral attirent

Si on regarde dans le détail : le département qui attire le plus est sans conteste la Loire-Atlantique (16.750 habitants supplémentaire par an en 2013 et 2019, soit l'équivalent d'une ville comme Vertou tous les ans). Le département est porté par la métropole nantaise et le littoral. Vient ensuite le département de la Vendée (près de 5.000 nouveaux habitants par an) dont le littoral est prisé. Ensuite le Maine-et-Loire, avec 3.000 nouveaux adhérents, montre un certain dynamisme.

En revanche la Mayenne perd une petite poignée d'habitants chaque année (73 habitants en moins par an) et la Sarthe une poignée un peu plus grosse (437 habitants en moins par an).

Trop tôt pour mesurer un "effet covid"

La dynamique attractive de notre région est donc inscrite dans la durée, mais est-elle renforcée par un "effet covid" et par un exode "post confinement" de certains Parisiens ? "Il est trop tôt pour mesurer un éventuel effet covid dans les migrations de population", estime Nathalie Cloarec directrice générale adjointe de l'Insee des Pays de la Loire même si les projections effectuées par l'Insee sur la période 2020-2021 confirme la tendance observée depuis 2013.

La courbe des naissance repart à la hausse en 2021

La nouveauté en revanche cette année, c'est que pour la première fois depuis dix ans le nombre de naissances est en augmentation dans la région. Peut-on parler de "mini baby boom post confinement" ? "Là encore il est trop tôt pour le dire, car un baby boom, même "mini" s'inscrit forcement dans la durée" explique Nathalie Cloarec. "Ce qui est vrai par contre, c'est qu'en janvier et février 2021, c'est à dire neuf mois après le premier confinement, il n'y a quasiment pas eu de naissances dans la région, ce qui montre bien que pendant le premier confinement, la population était marquée par un effet d'attente et d'inquiétude sur l'avenir. Par contre on note dès le mois de mars 2021, donc neuf mois après le déconfinement, un net regain des naissances."

La tendance s'est confirmée toute l'année ce qui fait qu'en 2021 la courbe des naissances est repartie à la hausse avec 1.200 bébés supplémentaires par rapport à 2020.

Une crise sanitaire moins meurtrière dans notre région qu'ailleurs en France

Pour ce qui est des décès, leur nombre augmente également, 1.500 décès supplémentaires en 2021 par apport à 2021, ce qui fait une "surmortalité" de 4,3% mais en proportion, on reste en dessous de la moyenne nationale (+7.1%). L'Insee estime donc que notre région a été moins touchée que le reste du pays par la crise sanitaire. Le détail, département par département, est à retrouver ci-dessous.