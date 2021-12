Cars Rémi : la Région Centre-Val de Loire lance un ultimatum aux entreprises de transports

Une réunion à l'initiative du conseil régional du Centre-Val de Loire s'est déroulée ce jeudi, à l'Hôtel de Région à Orléans, entre les représentants des entreprises de transport qui assurent les liaisons régulières et scolaires par car (le réseau Rémi), les représentants des organisations syndicales de salariés de ces entreprises et la Région, autorité organisatrice des transports. A l'ordre du jour : un sujet qui fâche depuis plus d'un an et demi.

En mars 2020, alors que le pays se reconfine, la Région Centre-Val-de-Loire s'engage à compenser les salaires des conducteurs Rémi, alors placés en chômage partiel : ils ne perçoivent en effet que 84% de leurs salaires habituels, et la Région verse alors une somme d'argent aux entreprises de transport pour qu'elles compensent ensuite les 16% manquants sur les feuilles de paie de leurs salariés.

Communiqué de la Région Centre-Val de Loire en mars 2020 - DR

Mais aujourd'hui, en décembre 2021, parmi les trente-et-un transporteurs qui assurent les liaisons REMI, certains n'ont pas versé cette compensation, dénoncent les syndicats depuis des mois ! D'où la réunion du jour. Philippe Fournié, vice-président (PS) en charge des transports en Centre-Val de Loire, affirme avoir tapé du poings sur la table : "ça s'est passé de manière directe, franche. Nous avons mis en demeure les transporteurs, en l'occurrence Transdev et les cars Dunois pour le Loiret, d'ici le début de la semaine prochaine de rétablir l'ordre des chose set de payer ces 16% sur la paie de décembre, c'est extrêmement urgent. Nous, on a tout payé, et donc maintenant, on demande aux employeurs de respecter l'engagement qu'on a pris et l'engagement qu'ils ont pris pour les salariés"

Philippe Fournié, vice-président du conseil régional Centre-Val-de-Loire, chargé des transports © Radio France - Michel Benoit

Après cette réunion et cette décision de la Région, Fatima Vives, de la coordination du collectif des transports interentreprises et intersyndical, se dit soulagée : "ça fait un an et demi qu'on se bat, on a enfin obtenu des explications et obtenu gain de cause". Nous n'avons pas pu joindre les représentants des entreprises de transports, ce jeudi, mais Philippe Fournié l'assure : "ils ont dit oui, parce qu'ils ne peuvent pas faire moins car l'argent, il est versé ! Et puis ce sont des métiers avec des petits salaries : à un moment donné, ce n'est pas possible que des salariés attendent des compléments de salaires pendant des mois et des mois alors que les employeurs ont les moyens de les verser !"

Au total, la Région Centre-Val de Loire assure avoir versé "plusieurs millions d'euros" à trente-et-une entreprises de transportes pour qu'ils les reversent ensuite à leurs salariés au titre de ces fameux 16% de compensation : "je veux rappeler que la plupart des entreprises de la région ont appliqué directement et payé à 100% leurs salariés, mais pour les autres, il faut savoir respecter la parole donnée".

Les salariés concernés devraient donc recevoir sur leur fiche de paye de décembre cette compensation salariale.