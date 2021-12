La reine Elizabeth II confie que Philip lui "manque" dans des vœux de Noël très personnels

Pour sa traditionnelle allocution de Noël ce samedi, la reine Elizabeth II a livré un discours très personnel, évoquant son défunt époux le prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans cette année. Dans cette allocution enregistrée au château de Windsor, la reine a dit "comprendre" pourquoi Noël, "pour beaucoup une période de grand bonheur et de gaieté" puisse aussi être "difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers".

Elizabeth II a ainsi confié que son "Philip adoré" lui "manque". "Cette lueur d'espièglerie et de curiosité était aussi brillante à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois", a-t-elle assuré, assise derrière un bureau sur lequel se trouvait une photo encadrée où elle-même et Philip se tiennent par le bras, souriants, en 2007, alors le couple royal fêtait ses noces de diamant. Lors de cette allocution, la reine, vêtue d'une robe rouge, arborait la même broche chrysanthème en saphir qu'elle portait lors de sa lune de miel en 1947.

Bien qu'il me manque, et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël

La monarque de 95 ans assure avoir "tiré un grand réconfort" des nombreux hommages qu'elle a reçus depuis le décès du duc d'Edimbourg en avril. Evoquant avec tendresse Philip avec laquelle elle a été mariée 73 ans, elle cite "son sens du devoir, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s'amuser de toute situation".

"Bien qu'il me manque, et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël", a ajouté la reine, assise auprès d'un grand sapin scintillant, insistant sur la "joie" de la fête malgré son "rire familier qui nous manque". Pour la deuxième année consécutive, Elizabeth passe Noël au château de Windsor, à l'ouest de Londres, rompant ainsi avec une tradition bien établie. Une source du palais a déclaré que cette décision avait été prise pour des raisons sanitaires, en raison de la propagation rapide du nouveau variant Omicron du coronavirus.

Son fils aîné Charles et son épouse Camilla passent Noël à ses côtés mais pas sa fille Anne, qui s'isole depuis que son mari a été testé positif au coronavirus. Le prince William, fils aîné de Charles, son épouse Kate et leur trois enfants passent Noël dans l'Est de l'Angleterre. Habituellement, tous les Windsor se réunissent pour Noël dans l'une de leurs résidences, le domaine de Sandringham situé dans l'est de l'Angleterre.

"Même si en raison du Covid, nous ne pouvons pas célébrer (Noël) tout à fait comme nous l'aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter de nombreuses et joyeuses traditions" comme entonner un chant de Noël ou décorer un sapin, a suggéré Elizabeth II dans son allocution. La souveraine n'a fait, en revanche, aucune mention du prince Harry et de son épouse Meghan, qui ont pris leur distances avec la famille royale en 2020 et vivent désormais en Californie, même si elle s'est réjouie de la naissance de quatre enfants dans la famille royale en 2021, dont Lilibet, deuxième enfant du couple.

L'année 2021 aura été une difficile pour la souveraine nonagénaire, qui après avoir perdu son époux a dû renoncer à la plupart de ses engagements. Ses médecins l'ont mise au repos après une nuit passée à l'hôpital en octobre pour des raisons jamais précisées. Et ces premières fêtes de fin d'année sans Philip, qu'elle avait qualifié de "roc", sont assombries par la résurgence fulgurante des cas de Covid-19 au Royaume-Uni.

Son jubilé de platine à venir

Lors de son intervention, la reine a également évoqué son jubilé de platine, qui débutera en février et marquera ses 70 ans de règne depuis son accession au trône le 6 février 1952. Elizabeth II est en effet la monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire britannique, après avoir battu en 2015 le record établi par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria.