La reine Elizabeth II d'Angleterre participera aux célébrations du Jubilé, Andrew et Harry exclus

La plupart de ses derniers engagements publics ont été annulés, mais la reine Elizabeth II d'Angleterre prévoit bien d'assister à certaines des célébrations prévues pour marquer les 70 ans de son règne le mois prochain, a annoncé ce vendredi le palais de Buckingham, et ce même si la monarque, âgée de 96 ans, éprouve des difficultés à se déplacer.

Si les festivités de son jubilé de platine ont été lancées en février dernier, les célébrations de juin marqueront la période anniversaire du couronnement d'Elizabeth II, le 2 juin 1953 à l'Abbaye de Westminster. Le palais de Buckingham a déclaré qu'elle prévoyait d'assister à un certain nombre d'événements. "Sa Majesté a hâte de participer aux célébrations" a déclaré un porte-parole du palais, mais "sa présence ne sera toutefois confirmée que plus tard, voire le jour même (des festivités)", qui se dérouleront sur quatre jours.

Elles débuteront le 2 juin par la parade militaire annuelle "Trooping the Colour". Annulée deux années de suite en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, la cérémonie du Trooping the Colour qui sera retransmise à la télévision et sur grand écran verra défiler dans le centre de Londres plus d'un millier de militaires, des centaines de musiciens de l'armée et quelque 240 chevaux. Des tirs de canon sont également prévus.

Un service à la cathédrale Saint-Paul, un concert devant le palais de Buckingham et un défilé dans la capitale britannique seront organisés les jours suivants. Une reconstitution historique des 70 années de règne d'Elizabeth II est prévue.

Andrew et Harry absents du balcon

Traditionnellement, la famille royale se rassemble pour saluer la foule du balcon du palais de Buckingham lors des grands événements, mais la reine a décidé que ni son fils, le prince Andrew, ni son petit-fils, le prince Harry, ne seraient présents cette fois-ci.

Le prince Andrew a été contraint de renoncer à ses titres militaires et ses parrainages royaux en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, financier américain - aujourd'hui décédé - accusé de trafic et abus de mineures, et après avoir été lui-même visé par une plainte pour agression sexuelle aux Etats-Unis. Discret depuis, il était parvenu en février à un accord amiable avec la femme qui l'accusait. Il avait toutefois fait une apparition remarquée - et controversée - en mars lors d'une cérémonie religieuse en hommage à feu son père le prince Philip, au bras de la reine qui s'appuyait sur une canne.

Le prince Harry a quant à lui renoncé à ses fonctions officielles en 2020 et vit désormais à Los Angeles avec sa femme Meghan Markle. Le couple avait donné l'an dernier une interview dans laquelle Meghan Markle avait accusé la famille royale britannique de racisme, de mensonges et de l'avoir poussée au bord du suicide. Le petit-fils de la reine Elizabeth avait déploré la réaction de ses proches face à la décision du couple de ne plus jouer aucun rôle actif dans la famille royale. Une porte-parole du couple a toutefois indiqué que ce dernier était "excité et honoré" de participer à d'autres célébrations (non précisées) organisées dans le cadre du jubilé de platine avec ses enfants. Leur fils Archie fête justement ses 3 ans ce vendredi, tandis leur fille Lilibet, qui n'a jamais été présentée en personne à la reine, aura un an le 4 juin, pendant les festivités du jubilé.

"Après mûre réflexion, la reine a décidé que la traditionnelle apparition au balcon serait limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui exercent actuellement des fonctions publiques officielles en son nom", a déclaré le porte-parole du palais.

Au total, 18 membres de la famille royale, dont le prince héritier Charles et sa femme Camilla, ainsi que son fils William, son épouse Kate et leurs trois enfants, sont attendus.