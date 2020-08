La relance éco : l'esthéticienne à domicile, une option rassurante après le confinement

Chaque jour, France Bleu Belfort Montbéliard s'intéresse à un secteur économique du Nord Franche-Comté. Aujourd'hui, gros plan sur Ôm Institut, qui propose des services d'esthéticienne à domicile sur Belfort. Et la reprise a été plutôt intense pour Priscilla Euvrard, la gérante.

Avec le déconfinement, les instituts se sont rapidement remplis. Et quand l'esthéticienne peut se déplacer à domicile, c'est un plus. C'est précisément ce que fait Prescilla Euvrard, avec son Ôm Institut ouvert il y a quatre ans. Elle a enfin pu retrouver ses clientes : "_la reprise a été plutôt intense_, j'ai du refaire toutes mes clientes d'un coup ! Leurs épilations, leurs ongles... J'ai beaucoup travaillé"

Confinement ou pas, cette esthéticienne est restée en contact avec ses clientes, essentiellement pour les conseiller : "elles m'ont promis qu'elles ne toucheraient pas à leurs poils pour ne pas gâcher tout ce qu'on avait fait avec la cire"

Pour pouvoir revenir au domicile de ses clientes, il a fallu à Priscilla une série de mesures sanitaires bien précises, qu'elle a envoyé à chacune de ses clientes : "je leur ai demandé de me préparer _un plan de travail désinfecté, du savon, de nettoyer aussi le sol_... De mon côté je désinfectais déjà beaucoup avant, et je n'ai pas perdu mes bonnes habitudes".

Des mesures sanitaires strictes même à la maison

A cela s'ajoute le port des gants, du masque et de la visière de protection, surtout pour tous les soins proches du visage. Une contrainte supplémentaire mais nécessaire : "Quand je fais des épilations intenses, quand j'en ai pour une heure et qu'il fait chaud, j'avoue que c'est assez inconfortable ! Chez mes clientes ça ne les dérangent pas, même si certaines supportent [le masque] plus que d'autres.

Recevoir l'esthéticienne chez soi au lieu d'aller en institut, c'est plutôt rassurant pour les clientes : "au moins elles savent que tout est propre, et puis elles me connaissent depuis longtemps : elles savent que je suis très maniaque niveau propreté !" sourit Priscilla

Même après le confinement, le rapport entre l'esthéticienne et ses clientes n'a pas vraiment changé : "certaines s'étaient épilées elles-même, mais elles m'ont dit que ce n'était pas aussi bien fait que moi !"

Priscilla a également acquis une nouvelle clientèle : "celles qui n'avaient pas eu le temps de prendre soin d'elles pendant le confinement, et qui ont voulu y remédier".

