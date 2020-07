La "relance éco" : 50 nuances d'huîtres

D'abord le constat : les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon ont du mal à se relever de la crise sanitaire. Ils ont perdu ces derniers mois 80 % de leur chiffre d'affaire. Ils enchaînent les mauvaises nouvelles et les pertes d'exploitation : le coronavirus, une fermeture administrative en raison de la présence d'une algue toxique, les inondations et une mortalité élevée des huîtres ... Ca fait beaucoup et aujourd'hui de nombreux producteurs sont dans le rouge.

D'où cette initiative, du SIBA, le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon : une campagne de promotion touristique intitulée "50 nuances d'huîtres".

"Vous pensiez tout connaitre de ce coquillage ? Nous allons vous prouver le contraire en 50 leçons" : c'est la promesse du SIBA qui a édité un passeport disponible dans tous les offices de tourisme du Bassin d'Arcachon. 50 adresses à cocher d'Arcachon au Cap Ferret en passant par Biganos, Lanton et Andernos. Il y a des adresses de restaurants qui subliment le coquillage ou de simples cabanes de dégustation les pieds dans l'eau. Mais il y a aussi l'huître méconnue, celle qu'on utilise dans des soins de beauté ou encore l'huître végétale Mertansia Maritima.

L'idée c'est de cocher un maximum de cases sur son passeport. A la clef : des cadeaux. Le premier prix : une nuit de rêve sur un bateau emblématique du Bassin d'Arcachon.