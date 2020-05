"La relance éco" : à Amiens, un lent redémarrage sur les marchés

"C'est un soulagement de reprendre, mais on sait que ça ne va pas reprendre comme avant. On sait qu'avant les mois de juin ou juillet, ça ne va pas être comme avant", soupire Karim. Vendeur ambulant sur le marché du Beffroi, à Amiens, il a repris son activité la semaine du déconfinement, après deux mois de régime sec.

Un soulagement pour beaucoup de commerçants, parce que si beaucoup de marchés alimentaires ont rouvert pendant le confinement, les maroquiniers, vendeurs de jouets, vêtements ou chaussures n'avaient aucune activité depuis deux mois.

"Peut-être que ça reprendra plus vite à la campagne"

"Les marchés sont encore plus touchés, parce qu'on n'a pas de site web, pas de moyen de communication extérieur", explique Karim. "Et c'est compliqué surtout pour le vêtement, qui est un marché très saisonnier. Je vais attendre de reprendre quelques marchés qui sont viables avant de racheter du stock, parce qu'il faut que je sois sûr de pouvoir l'écouler".

Pour le moment, Karim ne fait que les trois marchés d'Amiens, où il vit : "Abbeville, Corbie, ou Roye, on les fait d'ordinaire. Mais là, on va attendre de voir comment les collègues qui y vont s'en sortent. Peut-être que ça reprendra plus vite en campagne qu'à la ville. Mais c'était déjà dur avant la Covid-19, et l'épidémie a encore accentué les difficultés".

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Picardie