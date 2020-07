La relance éco : à Annecy, l'agence de voyage Explora Project a vu le confinement d'un bon œil

Explora Project, c'est une nouvelle façon de voyager. Bien loin des stations balnéaires en bord de plage que certains ont l'habitude de fréquenter les étés. Découverte des plantes entre Annecy et Chambéry, exploration des glaciers de la Maurienne ou même excursions en Islande, Explora Project, basée à Annecy, propose des voyages d'aventures.

Stanislas Gruau, ancien cadre financier à Genève et co-fondateur d'Explora Project a voulu proposer un autre tourisme, "plus respectueux de la planète et avec un impact positif sur l'homme et son environnement".

Après le confinement, la population a envie de revenir à l'essentiel, au plus près d'eux-mêmes et de la nature Copier

Selon lui, le confinement a eu "un impact positif parce que les gens ont eu besoin d'une reconnexion avec la nature, mais aussi avec eux-mêmes. On a eu une explosion de nouveaux membres sur notre site internet qui venaient chercher des renseignements, et après les dernières annonces du gouvernement, ces nouvelles personnes sont devenues des participantes. Depuis quelques jours, on a vraiment une explosion des réservations".

Stanislas Gruau a co-fondé Explora Project en juin 2019 avec Alix Gauthier. Les premiers voyages, d'une durée variable entre trois et trente jours, ont démarré en septembre.

