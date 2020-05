"La relance éco" : À Changé, Farago Le Carré au chevet des agriculteurs mais pas que ...

À Changé en Mayenne, il est une entreprise qui n'a pas forcément connue la crise. Farago Le Carré vend d'ordinaire des prestations de dératisation et des produits d'hygiène pour le monde agricole. C'est un spécialiste de la biosécurité. Avec la crise du coronavirus, Farago Le Carré propose aujourd'hui du gel, du savon, des visières et des combinaisons jetables à des hôpitaux, des écoles ou d'autres sociétés.

Made in France

Tout a commencé à la mi-mars pour l'entreprise mayennaise qui a fait un don au centre hospitalier de Laval. "Il y a eu un effet boomerang à l'échelle du département on va dire avec une fréquentation en hausse de notre site e-commerce. De nouveaux clients nous on contacté pour obtenir le matériel de protection et surtout du gel hydroalcoolique qui manquait cruellement au tout début du confinement" explique le directeur commercial, Jérôme Monnier. Farago Le Carré dispose d'un stock de trois tonnes d'avances de solutions désinfectantes ou encore de spray. Pour se fournir l'entreprise mayennaise a misé à 100% sur le Made in France. "Nous sommes fiers d'avoir pu participé à la limitation de la propagation du Covid-19 en travaillant avec des fabriquants bretons. Ils ont été très réactifs et nous ont permis d'être réactifs aussi avec nos clients. Ils continuent de nous fournir toutes les semaines" déclare Jérôme Monnier.

Du gel pour les tracteurs

L'entreprise garde tout de même ses fondamentaux. 85% de son activité concerne l'élevage agricole. Mary Touchefeu est une des commerciales de Farago Le Carré. Elle sillonne avec un camion le Nord-Mayenne (Pré-en-Pail, Saint-Mars-du-Désert par exemple), mais aussi la Sarthe, pour livrer du gel et et des combinaisons aux agriculteurs. "J'ai des exploitants qui m'ont appelé parce qu'ils travaillent en CUMA (Coopérative d'utilisation de matériel agricole, ndlr). Ils doivent désinfecter leurs matériels à chaque fois puisqu'ils sont plusieurs à l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'on est à la campagne, que l'on est à l'abri du virus" explique cette professionnelle. "Certains m'ont quand même confié qu'ils se sentaient davantage protégés du fait d'être un peu plus isolés" remarque Mary Touchefeu. Elle livre une dizaine d'agriculteurs par jour, bien protégée, avec un masque et une lotion désinfectante pour les mains à chaque fin de livraison.

