"La relance éco" : à Dury, le confinement a "révolutionné" le travail d'un magasin de prêt-à-porter

Amélie Boucher a du fermer son magasin de prêt à porter, La p'tite rebelle, à Dury près d'Amiens, pendant les deux mois du confinement. Elle a rouvert dès le 11 mai, mais cette période difficile lui a permis de "révolutionner" sa manière de travailler. La jeune femme fait désormais de la livraison à domicile, dopée par ses publications sur Facebook, où la page de sa boutique compte près de 4000 abonnés.

Comment se passe la reprise ?

Amélie Boucher : "Ca reprend doucement, mais ça reprend quand même. J'ai eu le retour de quelques clientes traditionnelles, qui étaient déjà cliente auparavant et qui m'envoient un message pour me prévenir qu'elles vont venir. Et j'ai de nouvelles clientes, qui disent que le confinement les a fait réfléchir. Elles avaient toujours voulu venir voir sans jamais prendre le temps, et elles ont envie de prendre un peu plus de temps pour eux aujourd'hui."

Vous avez assez peu souffert du confinement, comment avez-vous fait ?

A. B. : "Je suis une boutique en création, j'ai ouvert il y a un an et demi, donc j'ai très peu de trésorerie et quand j'ai fermé la boutique je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas rester ainsi. J'ai commencé à travailler à distance et à digitaliser ma boutique. Pas avec un e-shop, mais sur les réseaux sociaux."

Ca a été une révolution dans ma façon de travailler, j'ai commencé à faire de la livraison à domicile. Sur le mois d'avril j'ai réalisé 70% de mon chiffre d'affaire

"J'ai ramené tout mon stock chez moi, et j'ai commencé à faire chaque jour des photos, des vidéos, des tutos, avec l'aide de mes enfants, et les gens ont vraiment adhéré au jeu. Les clientes attendaient vraiment mes publications, certaines m'ont dit que c'était une bouffée d'air par rapport à la situation anxiogène. Et j'ai très rapidement eu des achats."

Cela vous a-t-il permis de compenser la fermeture de la boutique ?

A. B. : "Pas complètement, mais sur le mois d'avril j'ai réalisé 70% de mon chiffre d'affaire. Ca a été une révolution dans ma façon de travailler, j'ai commencé à faire de la livraison à domicile, au pas de porte, et à répondre instantanément de 5 heures du matin à minuit à mes clientes, en livrant le vendredi directement chez elles. Des photos sur internet, j'en faisais déjà, mais j'ai vraiment appuyé sur le champignon avec le confinement, et je vais continuer. Les clientes m'ont toutes dit : ''j'espère que vous n'allez pas arrêter'. Désormais je ferme ma boutique le lundi pour garder ce créneau pour les livraisons à domicile."

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Picardie