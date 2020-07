La relance éco : à Houilles, l'application Plume dépoussière les cahiers de vacances

Une start-up de Houilles, dans les Yvelines, a créé il y a deux ans l'application Plume, une application d'apprentissage de la lecture, qui a déjà conquis 10 000 professeurs et 20 000 familles. Elle a été téléchargée des centaines de fois pendant le confinement et a lancé ses cahiers de vacances.

L'objectif n'est pas simple : moderniser ces cahiers de vacances ternes qu'on rechignait à ouvrir et qu'on laissait prendre la poussière pour aller jouer au football. C'est ce que tente de réaliser l'application Plume, conçue par une start-up de Houilles, dans les Yvelines, en accord avec les programmes de l'Education nationale. L'application a déjà conquis 10 000 professeurs et 20 000 familles, grâce à un "coup de pouce" nommé coronavirus : elle a été téléchargée des centaines de fois pendant le confinement, notamment par des professeurs afin de maintenir une continuité pédagogique.

Surfant sur ce succès, sa fondatrice, Aude Guéneau, a décidé de poursuivre sur sa lancée avec ces cahiers de vacances. "L'enfant va choisir un début d'histoire qui lui plaît - et en adéquation avec sa tranche d'âge - et pour accéder à la suite, il va lui-même écrire. A la fin, il est corrigé par des professeurs sélectionnés et formés par nos soins", explique-t-elle. Le succès est plutôt au rendez-vous : Plume a déjà vendu plus de 2 000 cahiers de vacances. Ceux-ci sont destinés aux enfants de 7 à 12 ans, soit du CE2 jusqu'à la classe de cinquième.

L'entreprise a connu un développement phénoménal durant le confinement, avec une augmentation de 169 % de sa fréquentation. L'application est à la fois ludique et adaptée à tous les enfants, même ceux souffrant de troubles DYS (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie…). "Je pense qu'aujourd'hui, l'écriture peut se faire à la main - sur l'application Plume, vous pouvez prendre en photo ce que vous avez écrit sur votre carnet - mais aussi sur un clavier, notamment pour les enfants qui rencontrent des troubles de l'apprentissage. C'est important pour nous d'avoir une approche globale de l'écriture", explique Aude Guéneau.

Les cahiers de vacances de Plume sont disponibles à partir de 19,90 euros (pour 4 semaines) et 34,80 euros (pour 8 semaines).