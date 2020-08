"La relance éco" : à Laval, l'atelier de confection de masques en tissu des "Mouettes Vertes" en plein boom

Chaque jour, France Bleu Mayenne s'intéresse à une entreprise ou un secteur emblématique de notre département qui se relance avec le déconfinement. Coup de projecteur sur l'atelier de confection des "Mouettes Vertes" installé à Laval qui est à pied d'oeuvre pour produire plus de masques en tissu.

Vous le savez, vous devez porter le masque quasiment partout désormais : dans les magasins, dans la rue en tout cas dans 69 communes mayennaises depuis début août. Le gouvernement prévoit aussi de l'imposer plus souvent au travail d'ici la fin du mois.

à lire aussi Coronavirus : vers de nouvelles règles sanitaires dans les entreprises d'ici la fin août

Alors évidemment, il faut avoir pas mal de masques, le temps de les laver. Du coup, la demande augmente depuis quelques semaines et les entreprises de la Mayenne qui fabriquent des masques doivent booster leur production.

C'est le cas des "Mouettes Vertes", une entreprise de confection textile en coton bio qui a un atelier à Laval. La patron, Aymeric Mautin est chargé de fournir des masques à des entreprises. Des marques de mode, de cosmétiques, mais aussi des librairies, des musées qui en ont besoin pour leurs salariés.

Les masques, c'est 90% de l'activité de l'atelier

Pour produire plus de masques, il faut donc plus de bras. "Nous avons embauché du personnel. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes dans l'atelier qui sont dédiées à la fabrication de masques", explique Aymeric Mautin qui a donc recruté 10 couturières supplémentaires.

Des commandes de masques jusqu'à début octobre

C'est un véritable retournement de situation pour cette entreprise née en Bretagne qui a connu des débuts difficiles en arrivant en Mayenne, en plein confinement. Faute de commandes, fin juin, il a dû se séparer de sept personnes sur 12.

Désormais, Aymeric Mautin peut voir l'avenir sereinement. Déjà, parce qu'il y a suffisamment de commandes de masques jusqu'à début octobre et aussi, parce que les "Mouettes vertes" ont une production diversifiée. Les commandes de sacs, d'équipements professionnels, des lingettes démaquillantes en coton bio s'étalent jusqu'en juin 2021.

Autre bonne nouvelle pour le chef d'entreprise : "Les Mouettes Vertes" viennent de recevoir le label "Gots". Un label qui garantit que 95% des fibres utilisées sont bio. C'est le tout premier atelier français à être certifié.

A l'échelle nationale, il y a assez de masques en tissu disponibles en stock, le président de l'Union des industries textiles l'a assuré le 13 août dernier. Yves Dubief a aussi indiqué que la filière peut en produire facilement et répondre à un regain de la demande.