"La relance éco" : à Laval, la reprise mouvementée mais très attendue du restaurant de la Halte Fluviale

Vous avez peut-être déjà retrouvé vos habitudes à la Halte Fluviale, ce bar-restaurant à Laval, juste aux bords de la rivière de la Mayenne. Il a rouvert depuis le 6 juin, plus tard que d'habitude mais pas le choix, à cause de la pandémie.

Cette reprise était très attendue par les Lavallois et aussi, par l'équipe qui gère la Halte Fluviale. C'est la même équipe que celle du restaurant la Corévatine à Saint-Berthevin. Malgré tout, cette reprise est un peu mouvementée pour la patronne, Corinne Régnier.

Ecoutez le témoignage de Corinne Régnier, la gérante de la Halte Fluviale à Laval.

Tributaire de la météo et de ses caprices

Après les beaux jours pendant le confinement, la météo est beaucoup moins agréable depuis le déconfinement et c'est un problème pour la Halte Fluviale. "On est en extérieur donc s'il pleut, les gens ne viennent pas et on travaille à perte. Il vaut mieux rester fermé dans ce cas-là", explique la gérante.

Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque de rouvrir. Cette année, pour la Halte Fluviale, la reprise a été décalée de plus d'un mois à cause de la pandémie. Le confinement lui, a surtout eu un impact sur le restaurant de la Corévatine :

On a arrêté de travailler dès début mars puisque les premiers concerts ont été annulés, les salons, les prestations. Ces deux mois ont été compliqués

La Halte Fluviale a aussi dû faire face à un dégât des eaux la semaine de sa réouverture, à des incendies aussi les années précédentes. Malgré tout, pour Corinne Régnier, le plus difficile à gérer, c'est surtout l'après-crise sanitaire.

"Pour l'instant, les restaurants, tout le monde tient mais ce sont les six mois qui arrivent qui vont être compliqués. Même nous, qui avons une entreprise saine, on ressent des problèmes de trésorerie importants", reconnaît Corinne Régnier.

Un poste entièrement dédié à la désinfection

Le défi actuellement pour toute l'équipe de la Halte Fluviale, c'est la mise en place et le respect du protocole sanitaire pour tout le monde. Avec des clients, ils ont même réalisé un clip vidéo en musique pour vous montrer comment les règles sanitaires sont appliquées. Elle est à retrouver sur la page Facebook de la Halte Fluviale.

Il faut que les clients jouent le jeu, qu'ils n'aient pas peur de venir nous voir

Corinne Régnier souhaite une saison encore plus festive vu le contexte de crise sanitaire. Elle a donc demandé l'autorisation pour remettre de la musique. Elle espère aussi le retour de la guinguette. "On veut tout faire pour que, même si on reste dans le coin cette année, on soit bien en Mayenne. Plus que jamais cette année, il faut un lieu où dès l'ouverture, les gens sentent que l'été arrive", estime-t-elle.