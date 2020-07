La relance éco : à Nîmes, le jeune patron de L'atelier du sandwich fait le pari du local

Du bio et du 100% local. C'est ce que propose Steve Clamart qui a repris L'Atelier du sandwich à Nîmes depuis Février 2019. Après avoir travaillé pendant 11 ans dans des restaurants gastronomiques, le jeune patron a décidé de s'installer à son compte pour proposer des sandwiches et des salades en faisant le pari du "fait maison" et du local. Obligé de fermer en mars 2020 à cause du coronavirus, il a rouvert début mai. Il espère que les Français qui ont privilégié les circuits courts pendant le confinement, continueront et consommeront local. " Moi, j'essaie de faire vivre les producteurs donc je dis aux gens, essayer de venir manger chez les petits plutôt que de tout le temps aller manger chez les gros. Faites vivre le Français !"

Tout est fait maison

Chez Steve, aucun sandwich préparé en avance. " Je suis dans la sandwicherie à 7h du matin parce que je fais tout moi-même. Les légumes confits, la brandade, les sauces. C'est aussi moi qui cuit les viandes alors qu'en général, dans les sandwicheries, la viande est achetée cuite. La rigueur que j'ai apprise pendant que je travaillais dans des gastros, je la mets en pratique tous les jours ici. Mes sandwiches sortent un peu de l'ordinaire, avec un peu plus de goût. Vous devrez peut-être attendre 3-4 minutes de plus qu'ailleurs mais le sandwich sera frais."

Voir l'avenir à court-terme

Steve Clamart refuse de se projeter à long terme. Il attend déjà de voir comment va se passer l'été. "J'espère que les touristes Français viendront à Nîmes où il y a des choses à faire. La Ville pourrait d'ailleurs faire un peu plus de pub. J'attends aussi que mes clients habituels reviennent. Il y en a encore beaucoup en télétravail mais je parie surtout sur la rentrée."