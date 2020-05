La relance éco : on a repris les cours, masqués, avec une auto-école à Saint-Péray

A l'auto-école du soleil, à Saint-Péray en Ardèche, l'heure de conduite débute et se termine désormais par la désinfection de la voiture. C'est l'élève qui frotte toutes les commandes et les éléments qu'il a pu toucher : ceinture, poignée etc.

Le cours de conduite débute et se termine par la désinfection du véhicule © Radio France - Nathalie Rodrigues

Du gel hydroalcoolique est à disposition dans la voiture et élève et moniteur portent un masque en permanence : "ce sont les seules instructions que l'on a pour le moment" explique la gérante Anne Roher, "masque obligatoire, et interdiction de mettre la climatisation. Pour les gants, on ne sait pas. On ne sait pas non plus quel sera le protocole sanitaire pour l'examen. On parlait à un moment d'une visière, mais c'est trop inconfortable de porter une visière en plus du masque. On parlait aussi d'un plexiglas pour séparer élève et moniteur, mais c'est très inconfortable aussi."

Anne Roher ne se sent pas plus en insécurité dans la voiture qu'ailleurs. Son élève du jour, Thérèse, 17 ans, non plus : "on a pris toutes les précautions, tous les élèves portent un masque. Je ne suis pas du genre à stresser."

Dates de reprises des examens pas encore arrêtées

Pour Anne Roher, il y avait une certaine urgence à rouvrir son auto-école : "pour la santé de mon entreprise et pour ma santé mentale (rires)...deux mois sans rien faire, c'est long." Les rendez-vous ne se bousculent pas cette semaine, mais elle est persuadée que les élèves vont revenir massivement dès la semaine prochaine : "ils sont pressés de reconduire, et puis ils ont du temps, ils ne sont plus scolarisés."

Mais on ne sait pas quand vont reprendre les examens du permis de conduire. Les dates de fin mai pour les permis deux roues, et première quinzaine de juin pour les permis voiture sont évoquées, mais pas actées officiellement. Des candidats sont pressés souligne Anne Roher : "il y a des élèves qui débutent un stage en juillet, ou seront en études supérieures à Lyon ou Grenoble à la rentrée de septembre. J'ai un élève qui devait passer son permis le 17 mars, on a été confiné le 16 mars. La première place, elle est pour lui."